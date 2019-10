नई दिल्ली। भारत के दो दिन के दौरे पर आए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। दोनों के बीच लगभग 90 मिनिट तक चर्चा हुई। दोनों देशों के अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस चर्चा के बाद भारत के विदेश मंत्री विजय गोखले ने प्रेस कांफ्रेंस लेकर बैठक में हुई चर्चाओं की ब्रिफिंग की। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान गोखले ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत से कारोबारी रिश्ते कायम करने को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने भारतीय व्यापारियों को चीन में निवेश का न्यौता भी दिया है। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई है। बता दें कि चीनी राष्ट्रपति का दो दिन का अनौपचारिक दौरा आज खत्म हो गया है।

Foreign Secy Vijay Gokhale: A new mechanism will be established to discuss trade,investment and services,at an elevated level. From China it will be the Vice Premier, Hu Chunhua and from India it will be FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/msz6pwgU2I

