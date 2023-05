दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन के सिर में चोट लगने के कारण उनके दिमाग में खून का थक्का जम गया था। इसके बाद उनका इलाज आईसीयू में चल रहा है। एलएनजेपी अस्पताल के सूत्रों ने एएनआई को बताया कि उनकी हालत अभी स्थिर है। आगे का इलाज चल रहा है। अस्पताल ने उनके इलाज के लिए चार डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड गठित किया है। सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य की रिपोर्ट देखकर चिकित्सीय आधार पर उन्हें छह सप्ताह के लिए चिकित्सीय आधार पर सशर्त अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि अपने खर्च पर निजी अस्पताल में इलाज कराना नागरिकों का अधिकार है। सत्येन्द्र जैन को ईडी ने मनी लांड्रिग के मामले में गत वर्ष मई में गिरफ्तार किया था। एक दिन पहले ही जैन तिहाड़ जेल में चक्कर खाकर गिर पड़े थे जिसके बाद उन्हें लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

कोर्ट ने जमानत के लिए कई शर्तें भी लगाई हैं। जैसे वे कोर्ट की इजाजत के बगैर नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) से बाहर नहीं जाएंगे। इलाज के पेपर सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। प्रेस में बयान नहीं देंगे और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। किसी भी इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर भी किसी भी मुद्दे पर कोई बयान नहीं देंगे। कोर्ट मामले पर 10 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा।

Former Delhi minister & AAP leader Satyendar Jain's treatment is underway in ICU after he had a blood clot in his brain due to an injury on his head. His condition is stable as of now; further treatment is underway. Hospital has constituted a medical board of four doctors for his… pic.twitter.com/SJ5hjWX4nD

