महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीने में दर्द, हाई बीपी और कंधे में दर्द की शिकायत के बाद मुंबई के केईएम अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिलहाल जेल में है।

Former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh admitted to ICU of KEM Hospital in Mumbai after he complained of chest pain, high BP and shoulder pain.

He is currently in jail in connection with Money laundering matter

