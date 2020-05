Live Manmohan Singh Health News Updates : पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ी, AIIMS में भर्ती, संबित पात्रा, तेजस्‍वी सूर्या सहित समेत कई नेताओं ने की बेहतरी की कामना

Live Manmohan Singh Health News Updates : पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्‍ठ कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह को रविवार देर शाम एम्‍स में भर्ती कराया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत खराब होने के कारण उन्‍हें दिल्‍ली के एम्‍स अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है। उन्‍हें छाती में दर्द की शिकायत है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया है। अभी तक प्राप्‍त शुरुआती जानकारी के अनुसार पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने आज शाम सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद उन्‍हें रात को ही तकरीबन पौने नौ बजे एम्‍स लाया गया है। यहां पर उन्‍हें कार्डियक सेंटर में भर्ती कराया गया है। एम्‍स के कार्डियोलॉजी के डॉक्‍टर इस समय उनका इलाज कर रहे हैं।

Twitter पर ट्रेंड हुआ Get Well Soon sir

मनमोहन सिंह के स्‍वास्‍थ्‍य का समाचार आते ही ट्वीटर पर Get Well Soon sir ट्रेंड होने लगा। राजनेताओं ने भी उनके ठीक होने की कामना की है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि गेट वेल सून सर। इसी क्रम में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि 'पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के अस्वस्थ होने का समाचार मिला। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे उन्हें शीघ्र ही पूर्ण स्वस्थ करें और दीर्घायु प्रदान करें।'

Prayers and best wishes with Dr. Manmohan Singh Ji for his good health and recovery. — Tejasvi Surya (@Tejasvi_Surya) May 10, 2020

Saddened to know Statesman & Former PM Sardar Manmohan Singh ji has been admitted to AIIMS. Prayers for your speedy recovery.India needs you, World needs you!#ManmohanSingh pic.twitter.com/S8hunt4llz — Kuljit Nagra (@kuljitnagra1) May 10, 2020

Former Prime Minister Dr. @manmohansingh__ ji has been admitted to AIIMS after complaining about chest pain. We pray for his speedy recovery.#GetWellSoonMMS pic.twitter.com/OjBEqtoTwP — WB Youth Congress (@IYCWestBengal) May 10, 2020

गौरतलब है कि कोरोना संकट ने देश के कई राज्यों की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। राज्य सरकारें अब इस कठिन समय से उबरने के लिए नई रणनीतियों पर काम आरंभ कर चुकी हैं। इसी क्रम में पंजाब के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए मुख्‍यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूर्व पीएम एवं अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह से मदद मांगी है। बताया जा रहा था कि इसके बाद अब डॉ. सिंह पंजाब सरकार को अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मार्गदर्शन देंगे।

Delhi: Former Prime Minister Dr Manmohan Singh has been admitted to All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) after complaining about chest pain (File pic) pic.twitter.com/a38ajJDNQP — ANI (@ANI) May 10, 2020

Posted By: Navodit Saktawat

