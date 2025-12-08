4 साल की बच्ची से दरिंदगी... अंदरूनी अंग फटे, कोर्ट ने पुलिस को फटकारा, 5 लाख मुआवजा देने का आदेश

डिजिटल डेस्क। चार साल की बच्ची से जघन्य दुष्कर्म मामले में रोहिणी जिला न्यायालय ने दिल्ली पुलिस की घोर लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल सख्त कदम उठाए हैं। सोमवार को सुनवाई के दौरान, रोहिणी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पीड़िता के दुख और पीड़ा को देखते हुए 5 लाख रुपये की अंतरिम मुआवजा राशि तुरंत देने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान, जांच अधिकारी की अनुपस्थिति पर न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी की। न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर लिया कि पुलिस इतने जघन्य और संवेदनशील मामले में अत्यधिक लापरवाही से काम कर रही है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पुलिस के बर्ताव को गंभीरता से रिकॉर्ड पर लिया गया है।
मामले के तथ्य रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। गत 18 नवंबर को महेंद्रा पार्क थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में, 22 वर्षीय आरोपित ने चॉकलेट के बहाने बच्ची को ले जाकर बेरहमी से दुष्कर्म किया। जिसके कारण पीड़िता के दोनों अंदरूनी अंग फट गए। पीड़िता पिछले 20 दिनों से अस्पताल में भर्ती है।
डॉक्टरों के अनुसार, बच्ची को सामान्य होने में बरसों लग सकते हैं। उसकी नितक्रिया (शौच) कराने के लिए पेट के किनारे वैकल्पिक पाइप लगाई गई है, और यह प्रक्रिया अगले लगभग एक साल तक जारी रह सकती है। इसके बाद भी इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि बच्ची के अंग स्वाभाविक रूप से काम कर पाएंगे या नहीं।
पीड़िता के माता-पिता, जो आजादपुर सब्जी मंडी में खाना-नाश्ते की रेहड़ी लगाते थे, ने कोर्ट को बताया कि बच्ची के साथ 24 घंटे रहना जरूरी है, इसलिए उनका काम-धंधा भी छूट गया है। कोर्ट के इस अंतरिम मुआवजे के फैसले से परिवार को तत्काल राहत मिलने की उम्मीद है।
