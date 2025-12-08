4 साल की बच्ची से दरिंदगी... अंदरूनी अंग फटे, कोर्ट ने पुलिस को फटकारा, 5 लाख मुआवजा देने का आदेश

डिजिटल डेस्क। चार साल की बच्ची से जघन्य दुष्कर्म मामले में रोहिणी जिला न्यायालय ने दिल्ली पुलिस की घोर लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल सख्त कदम उठाए हैं। सोमवार को सुनवाई के दौरान, रोहिणी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पीड़िता के दुख और पीड़ा को देखते हुए 5 लाख रुपये की अंतरिम मुआवजा राशि तुरंत देने का आदेश दिया।

पुलिस की लापरवाही पर कोर्ट की नाराजगी सुनवाई के दौरान, जांच अधिकारी की अनुपस्थिति पर न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी की। न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर लिया कि पुलिस इतने जघन्य और संवेदनशील मामले में अत्यधिक लापरवाही से काम कर रही है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पुलिस के बर्ताव को गंभीरता से रिकॉर्ड पर लिया गया है।