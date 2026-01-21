मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भारत में क्यों होती है मेंढकों की शादी... बादलों से जुड़ी है इसके पीछे की कहानी

    भारतीय लोककथाओं और ग्रामीण जीवन में मेंढक केवल एक जीव नहीं, बल्कि मानसून के आगमन के शुभ संकेतक माने जाते हैं। जब भीषण गर्मी के बाद आसमान से राहत की बू ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 21 Jan 2026 06:20:35 PM (IST)Updated Date: Wed, 21 Jan 2026 06:20:35 PM (IST)
    भारत में क्यों होती है मेंढकों की शादी... बादलों से जुड़ी है इसके पीछे की कहानी
    भारत में क्यों होती है मेंढकों की शादी?

    HighLights

    1. असम में 'भेकुली बिया' तो कर्नाटक में 'मंडूका परिणय' से बुलाते हैं बारिश
    2. मेंढकों की टर्राहट से प्रसन्न होते हैं इंद्र देव, खत्म होता है सूखा
    3. भोपाल में ज्यादा बारिश होने पर कराया गया था मेंढकों का 'तलाक'

    डिजिटल डेस्क। भारतीय लोककथाओं और ग्रामीण जीवन में मेंढक केवल एक जीव नहीं, बल्कि मानसून के आगमन के शुभ संकेतक माने जाते हैं। जब भीषण गर्मी के बाद आसमान से राहत की बूंदें नहीं बरसतीं, तो भारत के कई राज्यों में किसान एक अनोखा मार्ग चुनते हैं - मेंढकों का विवाह। असम के 'भेकुली बिया' से लेकर कर्नाटक के 'मंडूका परिणय' तक, यह अनुष्ठान सूखे से निपटने की एक सांस्कृतिक ढाल है।

    naidunia_image

    क्यों रचाया जाता है मेंढकों का ब्याह?

    यह एक प्राचीन लोक रिवाज है, जिसमें नर और मादा मेंढक का विवाह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार कराया जाता है। इसके पीछे कई धार्मिक और व्यावहारिक कारण हैं...

    • इंद्र देव को प्रसन्न करना: ग्रामीण मान्यताओं के अनुसार, मेंढक की टर्राहट वर्षा के देवता इंद्र और वरुण तक संदेश पहुँचाती है। माना जाता है कि इस शादी से मेंढक खुश होकर टर्राते हैं, जिससे देवता प्रसन्न होकर वर्षा करते हैं।


  • प्रकृति का चक्र: मानसून मेंढकों का प्रजनन काल होता है। इस समय उनका टर्राना प्राकृतिक रूप से बारिश का संकेत है, जिसे ग्रामीणों ने एक उत्सव का रूप दे दिया है।

  • आस्था का मिश्रण: हालांकि इसका उल्लेख वेदों में नहीं है, लेकिन यह आदिवासी परंपराओं और कृषि प्रधान समाज की स्थानीय मान्यताओं का अनूठा संगम है।

    • naidunia_image

    कितना पुराना है यह रिवाज?

    मेंढकों की शादी की जड़ें मुख्य रूप से असम में मानी जाती हैं।

    • इतिहास: 'भेकुली बिया' सदियों पुरानी परंपरा है, जो ब्रिटिश काल से भी पहले की है। 1990 के दशक के लोककथा अध्ययनों में इसे असमिया संस्कृति के अभिन्न अंग के रूप में दर्ज किया गया था।

    • विस्तार: समय के साथ यह परंपरा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक तक फैल गई। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में भी (2023-2025 के बीच) असम के कामरूप और दर्रांग जैसे जिलों में इन आयोजनों की निरंतरता देखी गई है।

    शादी की रस्में: हल्दी से लेकर भोज तक

    क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद, इस शादी के मूल चरण लगभग एक जैसे ही होते हैं...

    • असम (भेकुली बिया): मेंढकों को हल्दी लगाई जाती है, पारंपरिक असमिया कपड़े पहनाए जाते हैं और सिंदूर चढ़ाया जाता है। इस दौरान ढोल-नगाड़े बजते हैं और सामूहिक भोज (दावत) का आयोजन होता है।

    • कर्नाटक (मंडूका परिणय): यहां मेंढकों को 'वरुण' और 'वर्षा' नाम दिए जाते हैं और प्रार्थनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

    • उत्तर प्रदेश: यहां विवाह अक्सर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न होता है।

    naidunia_image

    जब शादी के बाद कराना पड़ा 'तलाक'

    इस परंपरा का एक दिलचस्प पहलू मध्य प्रदेश में देखने को मिला। 2019 में भोपाल में बारिश की कामना के लिए मेंढकों की शादी कराई गई थी। लेकिन जब अत्यधिक बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए, तो ग्रामीणों ने उसी जोड़े का प्रतीकात्मक 'तलाक' कराया ताकि बारिश थम सके।

    आस्था बनाम विज्ञान

    वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मेंढक 'बायोइंडिकेटर' (पर्यावरण के संकेतक) हैं, जो नमी और बारिश के प्रति संवेदनशील होते हैं। विज्ञान स्पष्ट करता है कि मेंढकों की शादी का बारिश से कोई सीधा संबंध नहीं है। फिर भी, समाजशास्त्री मानते हैं कि ये अनुष्ठान समुदाय को संकट के समय एकजुट करते हैं, उनमें आशा का संचार करते हैं और हमारी मौखिक लोक संस्कृति व गीतों को जीवित रखते हैं।

    यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट का कड़ा संदेश, अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.