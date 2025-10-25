मेरी खबरें
    ‘दो बूंद जिंदगी की’ से ‘अबकी बार मोदी सरकार’ तक, क्रिएटिव जीनियस पीयूष पांडे की विज्ञापन की दुनिया

    भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज और पद्मश्री से सम्मानित पीयूष पांडे(Piyush Pandey) का शुक्रवार को निधन हो गया। फेविकॉल को इमोशन बनाने से लेकर कैडबरी को खुशी का प्रतीक और एशियन पेंट्स को यादों का रंग देने तक, उन्होंने भारतीय विज्ञापन को एक नई पहचान दी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 08:16:32 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 08:16:32 AM (IST)
    पीयूष पांडे का शुक्रवार को निधन हो गया

    डिजिटल डेस्क, नईदुनिया। भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज और पद्मश्री से सम्मानित पीयूष पांडे(Piyush Pandey) का शुक्रवार को निधन हो गया। फेविकॉल को इमोशन बनाने से लेकर कैडबरी को खुशी का प्रतीक और एशियन पेंट्स को यादों का रंग देने तक, उन्होंने भारतीय विज्ञापन को एक नई पहचान दी।

    दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया और 1982 में ओगिल्वी इंडिया से जुड़े। यहीं से उनकी रचनात्मकता ने भारतीय विज्ञापन इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। उन्हें "एडमैन ऑफ इंडिया" कहा गया, और उनके बनाए स्लोगन व कैम्पेन आज भी लोगों की जुबान पर हैं।


    क्रिकेट से विज्ञापन की पिच तक का सफर

    पीयूष पांडे का पहला प्यार क्रिकेट था। रणजी ट्रॉफी में बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज उन्होंने 1977-78 और 1978-79 में पांच मैच खेले। कॉलेज के दिनों में उनकी दोस्ती कीर्ति आजाद और अरुण लाल से हुई। अरुण लाल ने ही उन्हें विज्ञापन की दुनिया में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

    दिग्गज विज्ञापन जिन्होंने दिल जीता

    फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं

    2007 में बनाया गया फेविकॉल का ट्रक वाला विज्ञापन भारतीय विज्ञापन जगत का मास्टरपीस बन गया। एक साधारण प्रोडक्ट को उन्होंने रिश्तों की मजबूती से जोड़ दिया। यह सिर्फ गोंद का ऐड नहीं रहा, बल्कि भरोसे और जुड़ाव का प्रतीक बन गया।

    कैडबरी – कुछ खास है जिंदगी में

    कैडबरी का विज्ञापन लोगों के जश्न और मिठास से जुड़ गया। क्रिकेट खेलते बच्चे की खुशी और मोहल्ले का जश्न दिखाकर इसे सिर्फ चॉकलेट नहीं, बल्कि “खास पलों” का हिस्सा बना दिया।

    एशियन पेंट्स – हर घर कुछ कहता है

    घर की दीवारों और पेंट को यादों की कहानियों से जोड़ते हुए उन्होंने दिखाया कि रंग सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि भावनाओं का हिस्सा हैं।

    हच (वोडाफोन) का पग वाला विज्ञापन

    “व्हेयरवर यू गो, हच इज विद यू” और ‘भाई, हच है ना!’ जैसी लाइनों ने ब्रांड को मानवीय भावनाओं से जोड़ दिया। बच्चा और उसका पग आज भी लोगों की यादों में ताजा है।

    अबकी बार मोदी सरकार

    2014 का चुनावी नारा पीयूष पांडे की ही सोच थी। यह छोटा, सीधा और असरदार स्लोगन भारतीय राजनीति में मार्केटिंग की ताकत का उदाहरण बन गया।

    पल्स पोलियो – दो बूंद जिंदगी की

    यह नारा केवल एक कैंपेन नहीं रहा, बल्कि पोलियो उन्मूलन का देशव्यापी आंदोलन बन गया।

    रचनात्मकता से भरा जीवन

    पीयूष पांडे ने WWF-इंडिया के लिए प्रजाति संरक्षण पर भी विज्ञापन बनाए। उनकी रचनात्मकता ने विज्ञापन को केवल ब्रांड प्रमोशन से आगे बढ़ाकर समाज, संस्कृति और भावनाओं से जोड़ दिया।

