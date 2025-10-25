‘दो बूंद जिंदगी की’ से ‘अबकी बार मोदी सरकार’ तक, क्रिएटिव जीनियस पीयूष पांडे की विज्ञापन की दुनिया

डिजिटल डेस्क, नईदुनिया। भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज और पद्मश्री से सम्मानित पीयूष पांडे(Piyush Pandey) का शुक्रवार को निधन हो गया। फेविकॉल को इमोशन बनाने से लेकर कैडबरी को खुशी का प्रतीक और एशियन पेंट्स को यादों का रंग देने तक, उन्होंने भारतीय विज्ञापन को एक नई पहचान दी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया और 1982 में ओगिल्वी इंडिया से जुड़े। यहीं से उनकी रचनात्मकता ने भारतीय विज्ञापन इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। उन्हें "एडमैन ऑफ इंडिया" कहा गया, और उनके बनाए स्लोगन व कैम्पेन आज भी लोगों की जुबान पर हैं।

क्रिकेट से विज्ञापन की पिच तक का सफर पीयूष पांडे का पहला प्यार क्रिकेट था। रणजी ट्रॉफी में बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज उन्होंने 1977-78 और 1978-79 में पांच मैच खेले। कॉलेज के दिनों में उनकी दोस्ती कीर्ति आजाद और अरुण लाल से हुई। अरुण लाल ने ही उन्हें विज्ञापन की दुनिया में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। दिग्गज विज्ञापन जिन्होंने दिल जीता फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं 2007 में बनाया गया फेविकॉल का ट्रक वाला विज्ञापन भारतीय विज्ञापन जगत का मास्टरपीस बन गया। एक साधारण प्रोडक्ट को उन्होंने रिश्तों की मजबूती से जोड़ दिया। यह सिर्फ गोंद का ऐड नहीं रहा, बल्कि भरोसे और जुड़ाव का प्रतीक बन गया।