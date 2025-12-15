Lionel Messi Delhi Visit: पीएम मोदी से मुलाकात से लेकर अरुण जेटली स्टेडियम तक, क्यों खास है लियोनेल मेसी का दिल्ली दौरा

डिजिटल डेस्क। भारत दौरे पर आए फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी(Lionel Messi Delhi Visit) आज यानी सोमवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं। राजधानी में उनके स्वागत को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम के साथ यह उनका भारत दौरे का अंतिम पड़ाव होगा।

इससे पहले मेसी रविवार दोपहर मुंबई पहुंचे थे, जहां उन्हें अधिकारियों की ओर से ‘वर्ल्ड कप लेवल’ की सुरक्षा मुहैया कराई गई। उनकी यह यात्रा चार शहरों में आयोजित की जा रही है और दिल्ली इसका आखिरी पड़ाव है। मेसी का आज का पूरा शेड्यूल लियोनेल मेसी सुबह करीब 10:45 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद वह एक होटल में लगभग 50 मिनट के ‘मीट एंड ग्रीट’ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Messi PM Modi Meeting) से उनके आवास पर करीब 20 मिनट की मुलाकात करेंगे।