Lionel Messi Delhi Visit: पीएम मोदी से मुलाकात से लेकर अरुण जेटली स्टेडियम तक, क्यों खास है लियोनेल मेसी का दिल्ली दौरा

डिजिटल डेस्क। भारत दौरे पर आए फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी(Lionel Messi Delhi Visit) आज यानी सोमवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं। राजधानी में उनके स्वागत को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम के साथ यह उनका भारत दौरे का अंतिम पड़ाव होगा।
इससे पहले मेसी रविवार दोपहर मुंबई पहुंचे थे, जहां उन्हें अधिकारियों की ओर से ‘वर्ल्ड कप लेवल’ की सुरक्षा मुहैया कराई गई। उनकी यह यात्रा चार शहरों में आयोजित की जा रही है और दिल्ली इसका आखिरी पड़ाव है।
मेसी का आज का पूरा शेड्यूल
लियोनेल मेसी सुबह करीब 10:45 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद वह एक होटल में लगभग 50 मिनट के ‘मीट एंड ग्रीट’ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Messi PM Modi Meeting) से उनके आवास पर करीब 20 मिनट की मुलाकात करेंगे।
इसके बाद मेसी एक सांसद के आवास पर जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो ऑगस्टिन कॉसिनो से होगी। कार्यक्रम के दौरान वे देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भी मुलाकात करेंगे।
अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे खास कार्यक्रम
औपचारिक मुलाकातों के बाद मेसी दोपहर 3:30 बजे अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचेंगे। यहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद म्यूजिक परफॉर्मेंस होगी और एक प्रदर्शनी फुटबॉल मैच खेला जाएगा, जिसमें कुछ भारतीय सेलिब्रिटी हिस्सा लेंगे।
इसके अलावा एक फुटबॉल क्लिनिक भी आयोजित होगा, जिसमें 22 बच्चे भाग लेंगे। यह सेशन 3:55 बजे से 4:15 बजे तक चलेगा। कार्यक्रम के अंत में दो भारतीय क्रिकेटर मेसी को विशेष तोहफा देंगे, जबकि मेसी उन्हें पहले से साइन की गई जर्सी भेंट करेंगे।
ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रैफिक प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है। अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। लोगों को मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
