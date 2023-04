दिल्‍ली तिहाड़ जेल में गैंगवार की खबर सामने आई है। इसमें गैंगस्‍टर प्रिंस तेवतिया की चाकुओं से गोदकर हत्‍या कर दी गई है। यह घटना आज शाम 5 बजे की बताई जा रही है। गैंगवार में पांच कैदी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जेल में गैंगवार के दौरान प्रिंस तेवतिया पर चाकुओं से हमला किया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम तिहाड़ जेल पहुंची है और मामले की जांच में जुटी है। अन्य कैदियों का पुलिस निगरानी में इलाज चल रहा है। इस संबंध में और जानकारी जुटाई जा रही है। तिहाड़ जेल के जेल नंबर 3 में बदमाशों के बीच चाकूबाजी के बाद एक बदमाश प्रिंस तेवतिया मृत पाया गया। आरोप रोहित चौधरी गैंग पर लगा है। तीन अन्य बदमाश भी घायल हो गए। मृतक के शव को डीडीयू अस्पताल ले जाया गया।

Delhi | A miscreant, Prince Tewatiya, was found dead in jail 3 of Tihar jail after a knife fight broke out between miscreants. Allegations have been levelled against Rohit Chaudhary gang. Three other miscreants were also injured. Deceased's body was taken to DDU hospital: Prison…

— ANI (@ANI) April 14, 2023