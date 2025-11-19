आज भारत लाया जा रहा गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में वांटेड

डिजिटल डेस्क। पूर्व मंत्री और राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के कथित मास्टरमाइंड गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को पुष्टि की कि अमेरिकी एजेंसियों द्वारा प्रत्यर्पण प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह बुधवार सुबह करीब 10 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेगा।

दिल्ली पुलिस की टीमें हवाई अड्डे पर तैनात अधिकारियों के मुताबिक, सुरक्षा व्यवस्था और कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली पुलिस की कई टीमें एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस मुख्यालय में यह विचार किया जा रहा है कि उसे औपचारिक रूप से कौन-सी एजेंसी गिरफ्तार करेगी और अदालत में पेश करने के बाद आगे की हिरासत कौन लेगी।

देशभर में 32 से ज्यादा मामले दर्ज जांचकर्ताओं का कहना है कि अनमोल पर पूरे देश में 32 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें अकेले राजस्थान में 20 मामले शामिल हैं। इन मामलों में जबरन वसूली, अपहरण, हत्या के प्रयास से लेकर टारगेट किलिंग तक शामिल है। अधिकारी ने कहा कि केंद्र तय करेगा कि उसे सबसे पहले किस एजेंसी के हवाले किया जाएगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या में संदिग्ध 12 अक्टूबर 2024 को बांद्रा स्थित बेटे के कार्यालय के बाहर बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में अनमोल के बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई समेत गैंग के कई सदस्य पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है और इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था।