Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: रक्षा बंधन पर बड़ा गिफ्ट, सभी के लिए 200 रुपये कम हुए गैस सिलिंडर के रेट

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए गैस सिलिंडर के रेट सभी के लिए 200 रुपये घटाने की घोषणा की।

#WATCH | "...The prices of the LPG gas cylinders for domestic use have been brought down by Rs 200 per cylinder, for each and every user. At the same time, 75 lakhs new gas connections will be given under the 'Pradhan Mantri Ujjwala Yojana'...'Pradhan Mantri Ujjwala Yojana'… pic.twitter.com/2dJoUQv86c

— ANI (@ANI) August 29, 2023