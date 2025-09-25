Gen Z की ये कैसी डिमांड, ऑफिस में चाहिए Sex के लिए प्राइवेट स्पेस

एजेंसी, नई दिल्ली। Gen Z Office Sex: ऑफिस वापसी के आदेश वापस आ गए हैं, लेकिन Gen Z के मन में काम की जगह को लेकर बहुत ही आश्चर्यजनक विचार है। जेन जी के लिए ऑफिस जाना केवल प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है। यह उनकी सेक्स लाइफ को अच्छा बनाने के बारे में भी है।

EduBirdie ने एक सर्वेक्षण में किया, जिसमें 29 प्रतिशत Gen Z का मानना ​​है कि ऑफिस लाइफ इंटिमिसी को बढ़ा सकती है। पार्टनर से दूरी होने पर वह उसके करीब जाने के लिए तरसते हैं, लेकिन कुछ लोग घर आने तक इंतजार नहीं करना चाहते।

सेक्स और ऑफिस का कनेक्शन EduBirdie के सर्वे में लगभग एक-तिहाई जेन जेड ने माना कि ऑफिस लौटने से उनकी अंतरंगता बेहतर हो सकती है। दूर रहने से पार्टनर के प्रति लालसा बढ़ती है, और कई युवा मानते हैं कि ऑफिस का माहौल उन्हें ज्यादा आकर्षक और आत्मविश्वासी महसूस कराता है। 42 प्रतिशत ने कहा कि ड्रेसअप होकर ऑफिस जाना, घर पर हुडी और टी-शर्ट में बैठे रहने से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास देता है। प्राइवेट स्पेस की डिमांड सबसे चौंकाने वाली मांग है निजी स्पेस की। 38 प्रतिशत जेन जेड चाहते हैं कि ऑफिस में ऐसे स्थान उपलब्ध हों जहां वे पार्टनर के साथ या सोलो टाइम बिता सकें। रिपोर्ट के मुताबिक, मीटिंग रूम से लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल तक को “कंपटीशन” मिल सकता है। यह ट्रेंड कंपनियों के लिए नया सवाल खड़ा करता है—क्या वर्कप्लेस अब पर्सनल इंटिमेसी का अड्डा भी बन सकता है?