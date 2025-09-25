मेरी खबरें
    Gen Z की ये कैसी डिमांड, ऑफिस में चाहिए Sex के लिए प्राइवेट स्पेस

    Gen Z Office Sex: रिटर्न-टू-ऑफिस के बीच Gen Z का अनोखा नजरिया सामने आया है। उनके लिए ऑफिस सिर्फ काम का नहीं, बल्कि सेक्स लाइफ को रोमांचक बनाने का जरिया भी है। सर्वे में कई युवाओं ने प्राइवेट स्पेस, सेक्स डे और बेहतर इंटिमेसी की मांग की है, जिससे वर्कप्लेस कल्चर की परिभाषा बदल रही है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 10:52:10 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 11:41:45 AM (IST)
    जेन जी ने की ऑफिस में सेक्स की मांग। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 38% युवाओं ने ऑफिस में प्राइवेट स्पेस की मांग।
    2. रिमोट वर्कर्स को इंटिमेसी आसान, समय की बचत होती।
    3. सेक्स डे की मांग, वेलनेस और बैलेंस का तर्क दिया।

    एजेंसी, नई दिल्ली। Gen Z Office Sex: ऑफिस वापसी के आदेश वापस आ गए हैं, लेकिन Gen Z के मन में काम की जगह को लेकर बहुत ही आश्चर्यजनक विचार है। जेन जी के लिए ऑफिस जाना केवल प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है। यह उनकी सेक्स लाइफ को अच्छा बनाने के बारे में भी है।

    EduBirdie ने एक सर्वेक्षण में किया, जिसमें 29 प्रतिशत Gen Z का मानना ​​है कि ऑफिस लाइफ इंटिमिसी को बढ़ा सकती है। पार्टनर से दूरी होने पर वह उसके करीब जाने के लिए तरसते हैं, लेकिन कुछ लोग घर आने तक इंतजार नहीं करना चाहते।

    सेक्स और ऑफिस का कनेक्शन

    EduBirdie के सर्वे में लगभग एक-तिहाई जेन जेड ने माना कि ऑफिस लौटने से उनकी अंतरंगता बेहतर हो सकती है। दूर रहने से पार्टनर के प्रति लालसा बढ़ती है, और कई युवा मानते हैं कि ऑफिस का माहौल उन्हें ज्यादा आकर्षक और आत्मविश्वासी महसूस कराता है। 42 प्रतिशत ने कहा कि ड्रेसअप होकर ऑफिस जाना, घर पर हुडी और टी-शर्ट में बैठे रहने से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास देता है।

    प्राइवेट स्पेस की डिमांड

    सबसे चौंकाने वाली मांग है निजी स्पेस की। 38 प्रतिशत जेन जेड चाहते हैं कि ऑफिस में ऐसे स्थान उपलब्ध हों जहां वे पार्टनर के साथ या सोलो टाइम बिता सकें। रिपोर्ट के मुताबिक, मीटिंग रूम से लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल तक को “कंपटीशन” मिल सकता है। यह ट्रेंड कंपनियों के लिए नया सवाल खड़ा करता है—क्या वर्कप्लेस अब पर्सनल इंटिमेसी का अड्डा भी बन सकता है?

    सेक्स डे बनाम सिक डे

    सर्वे में सामने आया कि अब सिक लीव (बीमारी की छुट्टी) के साथ-साथ सेक्स लीव की भी चर्चा है। लगभग आधे युवा रिमोट वर्कर्स ने माना कि घर से काम करने पर उनकी अंतरंगता बेहतर रहती है क्योंकि सफर का समय बच जाता है। वहीं, रिसर्च प्लेटफॉर्म ZipHealth का मानना है कि “सेक्स डे” को वेलनेस और पर्सनल केयर का हिस्सा माना जाना चाहिए।

    भविष्य का ऑफिस कल्चर

    जेन जेड केवल पगार या प्रमोशन तक सीमित नहीं रहना चाहते। उनके लिए वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी के साथ-साथ जीवनशैली, रोमांस और आत्मविश्वास का भी हिस्सा है। अगर यह सोच बढ़ती रही तो भविष्य में कंपनियों को ऑफिस कल्चर में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। शायद आने वाले समय में “लव लाउंज” ऑफिस डिजाइन का हिस्सा बन जाएं।

