Ghaziabad Attack Against Elderly Man: एक बुजुर्ग मुस्लिम की पिटाई के वायरल वीडियो मामले में गाजियाबाद पुलिस ने एक बार फिर ट्विटर इंडिया के MD मनीष माहेश्वरी को नोटिस भेजा है। नोटिस में उनसे 24 जून को लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए सशरीर उपस्थित होने को कहा गया है। नोटिस में ये भी चेतावनी दी गई है कि थाने में उपस्थित नहीं होने पर माना जाएगा कि आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे और फिर उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्विटर के MD को इससे पहले 17 जून को नोटिस जारी किया गया था और इस मामले की जांच में सहयोग देने को कहा गया था।

Ghaziabad: Loni Border Police Station issues a fresh notice to Twitter India MD Manish Maheshwari, asking him to appear in person before the police on June 24 in connection with Twitter posts by various people relating to assault on a Muslim man earlier this month pic.twitter.com/5gfpKUaIPK

— ANI UP (@ANINewsUP) June 21, 2021