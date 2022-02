गोवा में चुनावी प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि हमें इस बार हमें ठोस बहुमत मिलेगा, और हम यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करेंगे कि हमारी गोवा में सरकार बने। सत्ता में आने के तुरंत बाद हम गोवा में स्थायी और कानूनी तरीके से खनन बहाल करने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को गोवा के दौरे पर पहुंचे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी एक प्रेस कांफ्रेंस में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि यदि गोवा ने कांग्रेस की सरकार बनती है। तो सत्ता में आने के तुरंत बाद हम यहां स्थायी और कानूनी तरीके से खनन बहाल करने की योजना बनाएंगे। गोवा में सोमवार 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान होना है। राज्य की 40 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होंगे और नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। गोवा में पार्टी की डूबती नाव को सहारा देने के मकसद से राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं। प्रदेश की मौजूदा विधानसभा में कांग्रेस के सिर्फ दो विधायक ही शेष हैं।

पार्टी प्रत्याशियों ने ली निष्ठा की शपथ

पिछली सरकार के दौरान कांग्रेस को दलबदल से भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जिसके चलते पिछले दिनों कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों से एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कराया। इस शपथ पत्र में पार्टी के प्रति निष्ठा बनाए रखने की बात कही गई। पार्टी के सभी प्रत्याशियों ने राहुल गांधी के समक्ष ही शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान यह वादा भी किया गया कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत होने पर वो अगले पांच वर्षों तक पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे। साथ ही किसी अन्य राजनीतिक संगठन में शामिल भी नहीं होंगे।

#GoaElections2022 | "This time we will get a solid majority, and we will act immediately to make sure that we have a government in Goa," says Congress leader Rahul Gandhi pic.twitter.com/0LEmys2JJJ

