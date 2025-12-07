चीखें, अफरातफरी और काला धुआं, चश्मदीदों ने सुनाई गोवा के नाइट क्लब में देर रात हुई घटना की दास्तां, Video

डिजिटल डेस्कः नॉर्थ गोवा के अरपोरा के एक वीकेंड पार्टी नाइट कुछ ही मिनटों में दिल दहला देने वाली त्रासदी में बदल गई। आधी रात के करीब नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलसकर घायल हो गए। मरने वालों में अधिकांश किचन स्टाफ, टूरिस्ट और तीन महिलाएं शामिल हैं।

बिना अनुमति बनाया गया क्लब, जांच में सामने आई लापरवाही स्थानीय प्रशासन की प्रारंभिक जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। अरपोरा पंचायत के अधिकारियों के मुताबिक, जिस क्लब में हादसा हुआ वह बिना वैध निर्माण अनुमति के बनाया गया था। इस खुलासे ने गोवा के पर्यटन क्षेत्रों में ढीली नियामक व्यवस्था और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

चीखें, अफरातफरी और काला धुआं, चश्मदीदों ने सुनाई दास्तां घटना के वक्त मौजूद कई लोगों ने बताया कि कैसे कुछ सेकंड में माहौल जश्न से अफरातफरी में बदल गया। दिल्ली से आए अविनाश ने कहा, हम तो बस किस्मत वाले थे। हमारा कैब ड्राइवर लेट हो गया, वरना हम भी अंदर फंसे होते। पास के एक रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, अचानक जोरदार धमाका हुआ। बाद में पता चला कि सिलेंडर फटने से आग फैल गई। दिल्ली के ही निखनेश ने कहा कि वे उसी समय मौके पर पहुंचे थे जब धुआं उठना शुरू हुआ। हमने हॉस्टल पहुंचते ही काला धुआं देखा। कल रात हम यहीं पार्टी करने की सोच रहे थे। सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा।