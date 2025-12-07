मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    चीखें, अफरातफरी और काला धुआं, चश्मदीदों ने सुनाई गोवा के नाइट क्लब में देर रात हुई घटना की दास्तां, Video

    Goa nightclub fire news update: नॉर्थ गोवा के अरपोरा के एक वीकेंड पार्टी नाइट कुछ ही मिनटों में दिल दहला देने वाली त्रासदी में बदल गई। आधी रात के करीब नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। मरने वालों में अधिकांश किचन स्टाफ, टूरिस्ट और तीन महिलाएं शामिल हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 01:29:01 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 01:31:06 PM (IST)
    चीखें, अफरातफरी और काला धुआं, चश्मदीदों ने सुनाई गोवा के नाइट क्लब में देर रात हुई घटना की दास्तां, Video
    चश्मदीदों ने सुनाई गोवा के नाइट क्लब में देर रात हुई घटना की दास्तां।

    HighLights

    1. बिना अनुमति बनाया गया क्लब, जांच में सामने आई लापरवाही
    2. शनिवार को हादसे के वक्त डांस फ्लोर पर मौजूद थे 150 लोग
    3. संकरी गलियां और नारियल पत्तों की सजावट ने बढ़ाई मुश्किलें

    डिजिटल डेस्कः नॉर्थ गोवा के अरपोरा के एक वीकेंड पार्टी नाइट कुछ ही मिनटों में दिल दहला देने वाली त्रासदी में बदल गई। आधी रात के करीब नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलसकर घायल हो गए। मरने वालों में अधिकांश किचन स्टाफ, टूरिस्ट और तीन महिलाएं शामिल हैं।

    बिना अनुमति बनाया गया क्लब, जांच में सामने आई लापरवाही

    स्थानीय प्रशासन की प्रारंभिक जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। अरपोरा पंचायत के अधिकारियों के मुताबिक, जिस क्लब में हादसा हुआ वह बिना वैध निर्माण अनुमति के बनाया गया था। इस खुलासे ने गोवा के पर्यटन क्षेत्रों में ढीली नियामक व्यवस्था और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।


    चीखें, अफरातफरी और काला धुआं, चश्मदीदों ने सुनाई दास्तां

    घटना के वक्त मौजूद कई लोगों ने बताया कि कैसे कुछ सेकंड में माहौल जश्न से अफरातफरी में बदल गया। दिल्ली से आए अविनाश ने कहा, हम तो बस किस्मत वाले थे। हमारा कैब ड्राइवर लेट हो गया, वरना हम भी अंदर फंसे होते। पास के एक रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, अचानक जोरदार धमाका हुआ। बाद में पता चला कि सिलेंडर फटने से आग फैल गई।

    दिल्ली के ही निखनेश ने कहा कि वे उसी समय मौके पर पहुंचे थे जब धुआं उठना शुरू हुआ। हमने हॉस्टल पहुंचते ही काला धुआं देखा। कल रात हम यहीं पार्टी करने की सोच रहे थे। सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा।

    हादसे के वक्त डांस फ्लोर पर थे 150 लोग

    चश्मदीदों ने बताया कि आग लगने के वक्त क्लब में 100 से 150 लोग डांस फ्लोर पर मौजूद थे। जैसे ही चीख-पुकार मची, कई लोग पीछे के रास्ते से भागकर किचन एरिया में घुस गए। लेकिन यह भागना ही उनके लिए घातक साबित हुआ।

    अधिकारियों के अनुसार, सबसे ज्यादा मौतें यहीं हुईं, क्योंकि किचन एरिया में धुआं तेजी से भर गया और बाहर निकलने का रास्ता भी सीमित था। बिर्च क्लब के सुरक्षा कर्मी संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि सब कुछ 11 से 12 बजे के बीच हुआ।

    भीड़ बढ़ने वाली थी क्योंकि एक डीजे और डांसर आने वाले थे। अचानक आग भड़क उठी और लोग इधर-उधर भागने लगे। हैदराबाद की फातिमा शेख ने बताया कि लोग जान बचाने के लिए किचन में भागे, पर उन्हें पता नहीं था कि वह रास्ता बंद है। कुछ ही मिनटों में धुआं फैल गया।

    संकरी गलियां और नारियल पत्तों की सजावट ने बढ़ाई मुश्किलें

    फायर ब्रिगेड को भी मौके तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्लब बैकवाटर के पास होने की वजह से केवल संकरी गलियां ही पहुंच का जरिया थीं, जिसके चलते फायर टेंडर को लगभग 400 मीटर दूर खड़ा करना पड़ा।

    फायर अधिकारियों ने बताया कि क्लब के अंदर नारियल पत्तों से बनी अस्थायी सजावट ने आग को तेजी से फैलाया और स्थिति और खतरनाक हो गई। अधिकारियों ने कहा कि अगर पहुंच आसान होती, तो कई जानें बचाई जा सकती थीं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.