    Goa Nightclub Fire: डीजे नाइट, तंग रास्ता, और नियम उल्लंघन... बचाव दल बेबस! गोवा अग्निकांड में 25 मौतों का जिम्मेदार कौन?

    Goa Nightclub Fire: पर्यटकों के लिए सबसे सुरक्षित स्थानों में गिना जाने वाला शहर गोवा शनिवार रात एक भयानक दुर्घटना का गवाह बना। अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब में अचानक लगी आग ने कुछ ही मिनटों में भयावह रूप ले लिया। क्लब में मौजूद लगभग सौ लोग डीजे नाइट के लिए इकट्ठा हो रहे थे, तभी आग की लपटें फैलने लगीं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 03:20:43 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 03:20:43 PM (IST)
    Goa Nightclub Fire: आग्निकांड के बाद गोवा का नाइट क्लब। फोटो - पीटीआई

    HighLights

    1. दुर्घटना में 25 लोगों की दर्दनाक मौत
    2. संकरी राह से दमकल नहीं पहुंच सकी
    3. क्लब पर नियम उल्लंघन के आरोप लगे

    डिजिटल डेस्क: गोवा को हमेशा से भारत के सबसे सुरक्षित पर्यटन स्थलों में गिना जाता रहा है, लेकिन बीती रात यहां जो हादसा हुआ, वह पहले कभी नहीं देखा गया। अरपोरा स्थित एक नाइट क्लब में अचानक आग (Goa Nightclub Fire) लग गई, जिसमें कई लोग जिंदा जल गए। अधिकांश लोगों की मौत दम घुटने के कारण हुई।

    गोवा पुलिस के अनुसार, इस घटना में 25 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 लोग घायल हैं। बताया गया कि आग की शुरुआत नाइट क्लब के डांस फ्लोर से हुई थी। कई लोग आग बुझाने के लिए नीचे बने किचन की ओर भागे, लेकिन वहीं फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए। आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया।


    naidunia_image

    डीजे नाइट के लिए जुट रही थी भीड़

    प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अरपोरा में स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ राजधानी पणजी से करीब 25 किलोमीटर दूर है। क्लब लगभग रात 1 बजे शुरू होता है। हादसे के वक्त करीब 100 लोग वहां मौजूद थे और लोग धीरे-धीरे क्लब में प्रवेश कर रहे थे।

    क्लब के इंस्टाग्राम पेज के अनुसार, शनिवार की रात ‘बॉलीवुड बैंगर नाइट’ आयोजित की जा रही थी, जिसके लिए डीजे और डांसर आने वाले थे। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही, लगभग 12:04 बजे हादसा हो गया।

    पाम की पत्तियों ने आग को फैलाया

    हैदराबाद की फातिमा शेख उस समय क्लब में मौजूद थीं, बताती हैं, “अचानक लपटें उठने लगीं। हम लोग भागकर बाहर निकले। कुछ लोग स्टाफ के साथ किचन की ओर आग बुझाने गए और वहीं फंस गए। क्लब में पाम की पत्तियों से बनी एक आकृति थी, जिसने तुरंत आग पकड़ ली और लपटें बेहद तेज हो गईं।”

    दमकल क्लब तक नहीं पहुंच सकी

    ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ अरपोरा नदी के किनारे बना हुआ है और अंदर-बाहर जाने का रास्ता काफी पतला है। क्लब खुद को ‘आइलैंड क्लब’ के रूप में प्रमोट करता था और एक संकरे मार्ग से मुख्य सड़क से जुड़ा था। यही वजह रही कि आग लगने के काफी देर बाद भी दमकल की गाड़ियां क्लब तक नहीं पहुंच पाईं और 400 मीटर पहले ही रुक गईं। दमकल कर्मियों को पैदल पहुंचना पड़ा, लेकिन तब तक कई लोगों की जान दम घुटने से चली गई।

    नियमों का उल्लंघन सामने आया

    अरपोरा नागोवा के पंचायत सरपंच रोशन रेडकर ने बताया कि क्लब ने कई नियमों का उल्लंघन किया था। क्लब मालिकों के बीच विवाद भी चल रहा था और दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतें दी थीं।

    जांच में पता चला कि क्लब बिना उचित अनुमति के बनाया गया था। पंचायत ने इसे गिराने का नोटिस जारी किया था, लेकिन इसे रोक दिया गया था। गोवा पुलिस ने क्लब मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जबकि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं।

