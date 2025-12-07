Goa Nightclub Fire: डीजे नाइट, तंग रास्ता, और नियम उल्लंघन... बचाव दल बेबस! गोवा अग्निकांड में 25 मौतों का जिम्मेदार कौन?

डिजिटल डेस्क: गोवा को हमेशा से भारत के सबसे सुरक्षित पर्यटन स्थलों में गिना जाता रहा है, लेकिन बीती रात यहां जो हादसा हुआ, वह पहले कभी नहीं देखा गया। अरपोरा स्थित एक नाइट क्लब में अचानक आग (Goa Nightclub Fire) लग गई, जिसमें कई लोग जिंदा जल गए। अधिकांश लोगों की मौत दम घुटने के कारण हुई।

गोवा पुलिस के अनुसार, इस घटना में 25 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 लोग घायल हैं। बताया गया कि आग की शुरुआत नाइट क्लब के डांस फ्लोर से हुई थी। कई लोग आग बुझाने के लिए नीचे बने किचन की ओर भागे, लेकिन वहीं फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए। आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया।

डीजे नाइट के लिए जुट रही थी भीड़ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अरपोरा में स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ राजधानी पणजी से करीब 25 किलोमीटर दूर है। क्लब लगभग रात 1 बजे शुरू होता है। हादसे के वक्त करीब 100 लोग वहां मौजूद थे और लोग धीरे-धीरे क्लब में प्रवेश कर रहे थे। क्लब के इंस्टाग्राम पेज के अनुसार, शनिवार की रात ‘बॉलीवुड बैंगर नाइट’ आयोजित की जा रही थी, जिसके लिए डीजे और डांसर आने वाले थे। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही, लगभग 12:04 बजे हादसा हो गया। पाम की पत्तियों ने आग को फैलाया हैदराबाद की फातिमा शेख उस समय क्लब में मौजूद थीं, बताती हैं, “अचानक लपटें उठने लगीं। हम लोग भागकर बाहर निकले। कुछ लोग स्टाफ के साथ किचन की ओर आग बुझाने गए और वहीं फंस गए। क्लब में पाम की पत्तियों से बनी एक आकृति थी, जिसने तुरंत आग पकड़ ली और लपटें बेहद तेज हो गईं।”