Goa: सोनाली फोगाट के मामले में ताजा खुलासा हुआ है। उनकी पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर पर चोट के कई निशान पाए गये हैं। उधर, गोवा पुलिस ने बीजेपी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के पोस्टमॉर्टम के तुरंत बाद उनके दो सहयोगियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। गोवा के आईजी ओ.एस. बिश्नोई ने बताया कि 42 वर्षीय फोगाट की मौत से जुड़े मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) को जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि मामले में उनकी पीए सुधीर सांगवान और एक अन्य शख्स को आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि फोगाट 22 अगस्त को जब गोवा पहुंची थीं तो सांगवान और सुखविंदर उनके साथ थे।

Goa | Murder case registered against 2 persons in Anjuna PS, probe on. The deceased's brother has mentioned the involvement of her PA and one other person. Post-mortem report expected in 1-2 hours. Victim's body will reach Delhi tonight: IGP OS Bishnoi on Sonali Phogat death case pic.twitter.com/j8xTHUPBim

— ANI (@ANI) August 25, 2022