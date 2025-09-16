मेरी खबरें
    'मुसीबत में फंस जाएंगे...' वायरल Gemini AI Trend को लेकर IPS अधिकारी का यूजर्स को अलर्ट

    Trending News: सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन नए ट्रेंड्स वायरल होते हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम पर बनाना एआई साड़ी (Banana AI Saree Trend) नामक ट्रेंड ने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। इसमें गूगल के जेमिनी नैनो बनाना टूल (Google Gemini AI Nano Banana Tool) का इस्तेमाल कर साधारण सेल्फी को 90’s के बॉलीवुड स्टाइल के खूबसूरत पोर्ट्रेट में बदला जा सकता है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 07:49:27 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 07:49:27 AM (IST)
    1. बनाना AI Saree Trend पर साइबर अलर्ट
    2. इंस्टाग्राम पर वायरल Gemini नैनो बनाना ट्रेंड
    3. निजी डेटा चोरी का बढ़ता खतरा ऑनलाइन

    एजेंसी, नईदिल्ली: सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ट्रेंड्स अक्सर लोगों को आकर्षित करते हैं। इंस्टाग्राम पर इन दिनों "बनाना एआई साड़ी" (Gemini AI Saree Trend) ट्रेंड खूब चर्चा में है। इस ट्रेंड में यूजर्स अपनी सेल्फी को 90 के दशक की बॉलीवुड फिल्मों की तरह साड़ी पहने हुए पोर्ट्रेट में बदलते हैं। यह गूगल के जेमिनी नैनो बनाना इमेज-एडिटिंग टूल (Google Gemini AI Nano Banana Tool) का इस्तेमाल करता है। इस ट्रेंड में हवा में लहराती शिफॉन साड़ियां, सुनहरे घंटे की रोशनी और दानेदार रेट्रो टेक्सचर का इस्तेमाल होता है, जो 90’s बॉलीवुड के सौंदर्य को एक बार फिर से जीवंत करता है।

    सोशल मीडिया पर छाया New AI Trend

    असल में "नैनो बनाना" का पहला ट्रेंड तस्वीरों को 3D मूर्ति जैसी आकृतियों में बदलने की सुविधा देता था। उसी से प्रेरित होकर अब इसका "साड़ी संस्करण" सामने आया है, जो खासकर उन यूजर्स को पसंद आ रहा है, जिन्हें विंटेज और सिनेमाई टच ज्यादा आकर्षक लगता है।

    हालांकि, इस मजेदार दिखने वाले ट्रेंड के पीछे गंभीर खतरे छिपे हो सकते हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस पर चिंता जताई है। तेलंगाना के आईपीएस अधिकारी वीसी सज्जनार ने यूजर्स को चेतावनी दी है कि बिना सोचे-समझे इसमें हिस्सा लेना खतरनाक साबित हो सकता है।

    जोखिम भरा है ये क्रेज - IPS

    IPS अधिकारी ने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा, "इंटरनेट पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स से सावधान रहें! 'नैनो बनाना' के क्रेज के जाल में फंसना जोखिम भरा है। अगर आप अपनी निजी जानकारी ऑनलाइन साझा करते हैं तो धोखाधड़ी होना तय है। केवल एक क्लिक से आपके बैंक खातों में जमा पैसा अपराधियों के हाथों में जा सकता है।"

    उन्होंने यह भी कहा कि कई फर्जी वेबसाइट्स और अनौपचारिक ऐप्स खुद को जेमिनी प्लेटफॉर्म बताकर यूजर्स से फोटो और निजी जानकारी मांग रही हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म पर जानकारी अपलोड करना बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि एक बार डेटा वहां चला जाए तो उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है।

    आईपीएस अधिकारी ने लोगों को याद दिलाया कि "आपका डेटा, आपका पैसा-आपकी जिम्मेदारी"। वीसी सज्जनार ने यूजर्स से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी तरह की व्यक्तिगत जानकारी, खासकर बैंकिंग विवरण या निजी फोटो, अज्ञात या संदिग्ध साइट्स पर साझा न करें।

    इस चेतावनी के बाद साइबर विशेषज्ञों ने भी लोगों को सुझाव दिया है कि वे केवल भरोसेमंद और आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर ही किसी भी AI टूल का इस्तेमाल करें। साथ ही, किसी भी तरह के ट्रेंड के पीछे भागने से पहले उसके खतरों को समझना बेहद जरूरी है।

    सोशल मीडिया पर क्रिएटिविटी और मनोरंजन का आनंद लेना हर किसी का हक है, लेकिन बिना सुरक्षा उपायों के अंधाधुंध भागीदारी से यूजर्स खुद को गंभीर मुश्किलों में डाल सकते हैं।

