'मुसीबत में फंस जाएंगे...' वायरल Gemini AI Trend को लेकर IPS अधिकारी का यूजर्स को अलर्ट

एजेंसी, नईदिल्ली: सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ट्रेंड्स अक्सर लोगों को आकर्षित करते हैं। इंस्टाग्राम पर इन दिनों "बनाना एआई साड़ी" (Gemini AI Saree Trend) ट्रेंड खूब चर्चा में है। इस ट्रेंड में यूजर्स अपनी सेल्फी को 90 के दशक की बॉलीवुड फिल्मों की तरह साड़ी पहने हुए पोर्ट्रेट में बदलते हैं। यह गूगल के जेमिनी नैनो बनाना इमेज-एडिटिंग टूल (Google Gemini AI Nano Banana Tool) का इस्तेमाल करता है। इस ट्रेंड में हवा में लहराती शिफॉन साड़ियां, सुनहरे घंटे की रोशनी और दानेदार रेट्रो टेक्सचर का इस्तेमाल होता है, जो 90’s बॉलीवुड के सौंदर्य को एक बार फिर से जीवंत करता है।

सोशल मीडिया पर छाया New AI Trend असल में "नैनो बनाना" का पहला ट्रेंड तस्वीरों को 3D मूर्ति जैसी आकृतियों में बदलने की सुविधा देता था। उसी से प्रेरित होकर अब इसका "साड़ी संस्करण" सामने आया है, जो खासकर उन यूजर्स को पसंद आ रहा है, जिन्हें विंटेज और सिनेमाई टच ज्यादा आकर्षक लगता है।