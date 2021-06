गूगल को गुरुवार के दिन अपने सर्च रिजल्ट्स की वजह से कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। गूगल में ‘भारत की सबसे खराब भाषा’ सर्च करने पर रिजल्ट में कन्नड़ भाषा का नाम दिखा रहा था। इसके बाद गूगल के इस सर्च रिजल्ट पर विवाद उठने शुरू हो गए। लोगों ने गूगल को जमकर ट्रोल किया। इसके बाद गूगल ने अपना सर्च रिजल्ट बदल दिया और गड़बड़ी के लिए माफी मांगी।

इस विवाद पर कर्नाटक सरकार ने गूगल को कानूनी नोटिस जारी करने की धमकी भी दे दी। आम लोगों और राजनेताओं ने पार्टी लाइन से परे जाकर गूगल की आलोचना शुरू कर दी। इसके बाद गूगल ने अपना सर्च रिजल्ट बदल दिया और सभी से माफी मांगते हुए कहा कि सर्च रिजल्ट कंपनी की राय को नहीं दर्शाता है।

कर्नाटक के कन्नड़, संस्कृति और वन मंत्री अरविंद लिंबावली ने कहा "उस सवाल का ऐसा उत्तर दिखाने के लिए गूगल को कानूनी नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कन्नड़ भाषा का अपना एक इतिहास है। यह लगभग 2,500 साल पहले अस्तित्व में आई थी। यह भाषा सदियों से कन्नड़ लोगों का गौरव रही है।

Kannada language has a history of its own, having come into existence as many as 2,500 years ago! It has been the pride of Kannadigas all through these two-and-a-half millennia. 1/2#Kannada

