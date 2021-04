PM Garib Kalyan Ann Yojana:कोरोना वायरस ने देश के हर वर्ग क प्रभावित किया है। इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है। जिससे संक्रमण की मार में गरीब और मजदूर वर्ग को थोड़ी राहत मिलेगी। भारत सरकार ने मई और जून 2021 के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज प्रदान करेगी। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को 5 किलोग्राम फ्री खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस पर 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। बता दें देश में आज (शुक्रवार) 3.32 लाख से अधिक नए कोविड-19 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2263 लोगों की मौत हुई है। जिसके बाद मृतकों की संख्या 1,86,920 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 3,32,730 नए केस दर्ज हुए। जबकि 24,28,616 अब भी इस बीमारी से लड़ रहे हैं। वहीं 1,36,48,519 लोग स्वस्थ हो गए हैं।

पिछले साल शुरू हुई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले साल देश में लॉकडाउन लगा था। इसके कारण कामकाज बंद हो गए थे। प्रवासी श्रमिकों के अपने गृह राज्य लौटना पड़ रहा था। साथ ही गांवों में भी लोगों के सामने घर चलाना एक चुनौती बन गई थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी।

पांच किलो और अनाज और एक किलो दाल

पिछले वर्ष सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशनकार्ड धारकों को अप्रैल,मई और जून के लिए प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं या चावल और प्रति परिवार एक किलो दाल मुफ्त देने की घोषणा की थी। इस स्कीम को बाद में 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था।

Government of India to provide free foodgrains under PM Garib Kalyan Ann Yojana for May & June 2021. 5 kg free food grains to be provided to around 80 crore beneficiaries. Government of India would spend more than Rs 26,000 crore on this initiative: Government of India

