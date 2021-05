अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो जल्द ही 18 से कम उम्र के बच्चों को भी कोविड19 से सुरक्षा के लिए टीका लगना शुरु हो जाएगा। दरअसल भारत सरकार ने 2 से 18 साल के बच्चों पर कोविड के टीके के ट्रायल की अनुमति दे दी है। इसके लिए DGCI ने सिर्फ भारत बायोटैक के वैक्सीन को फेज 2 और 3 के ट्रायल की मंजूरी दी है। नीति आयोग के सदस्य डाॅ वीके पाॅल ने बताया कि 10-12 दिन के अंदर देश में 2 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो जाएगा।

COVAXIN has been approved by the Drugs Controller General of India (DCGI), for Phase II/III clinical trials in the age group of 2 to 18 years. I have been told that trials will begin in the next 10-12 days: Dr. VK Paul, Member-Health, Niti Aayog #COVID19 pic.twitter.com/T0ITsJsixA

