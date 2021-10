Pandora Papers Leak : भारत सरकार ने पेंडोरा पेपर्स लीक से जुड़े मामलों की जांच कराने का फैसला किया है। CBDT के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया, "सरकार ने निर्देश दिया है कि इस मामले की जांच सीबीडीटी चेयरमैन निगरानी में होगी। साथ ही जांच से जुड़ी टीम में सीबीडीटी के अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ED), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट (FIU) के सदस्य भी शामिल होंगे।" पेंडोरा पेपर्स एक अंग्रेजी शब्द है, जिसका हिंदी अर्थ "भानुमती के पिटारे से निकले दस्तावेज" होता है। इस रिपोर्ट ने कई देशों के लोगों के कथित तौर पर छुपाकर रखे गए धन की जानकारी है और बताया है कि इन लोगों ने, किस प्रकार हजारों अरब डॉलर की अवैध संपत्ति को छुपाने के लिए विदेश में खातों का इस्तेमाल किया।

Government takes note of the data trove in the 'Pandora Papers' leak.

Govt issues directions that investigation in cases of Pandora Paper leaks as appearing in the media under the name 'PANDORA PAPERS' will be monitored through the Multi Agency Group headed by Chairman, CBDT. pic.twitter.com/XSnRBxiady

