Government Employees: दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 2 बड़ी सौगात, सैलरी और पेंशन में होगा बदलाव

डिजिटल डेस्क। यह दिवाली केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद खास होने वाली है। वजह है सरकार के दो बड़े कदम- एक ओर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की दिशा में बढ़ता कदम, और दूसरी ओर महंगाई भत्ते (DA) में होने वाली बढ़ोतरी। दोनों फैसले कर्मचारियों की आय और पेंशन पर सीधा असर डालेंगे।

16 जनवरी 2025 को सरकार ने यह साफ कर दिया था कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक दिवाली से पहले इसके Terms of Reference (ToR) तय हो सकते हैं और आयोग का गठन भी हो सकता है।

आयोग में 6 सदस्य होने की संभावना है।

रिपोर्ट देने के लिए 15–18 महीने का समय तय किया जा सकता है, हालांकि इस बार लक्ष्य 8 महीने का भी रखा जा सकता है ताकि 1 जनवरी 2026 से नई सिफारिशें लागू हो सकें।

सबसे अहम मुद्दा रहेगा Fitment Factor, जिसे 1.92 पर रखने की चर्चा है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लगभग दोगुनी हो सकती है।

बढ़ी हुई सैलरी का असर पेंशन और अन्य भत्तों पर भी पड़ेगा।

दूसरी सौगात: महंगाई भत्ता (DA Hike)

दिवाली से पहले सरकार जुलाई-दिसंबर 2025 की अवधि के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करेगी।

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का DA 55% है।

जनवरी से अप्रैल तक के AICPI डेटा के हिसाब से यह 58% तक पहुंच चुका है।

यानी 3% की बढ़ोतरी लगभग तय है।

इस बढ़ोतरी का लाभ कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को भी मिलेगा।

उदाहरण के लिए

यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹50,000 है

55% DA पर उसे ₹27,500 मिल रहे हैं।

58% DA पर यह बढ़कर ₹29,000 हो जाएंगे।

यानी महीने में ₹1,500 और सालाना करीब ₹18,000 का फायदा।

अब अगर इसमें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी जुड़ जाएं, तो सैलरी में उछाल और भी ज्यादा होगा। साथ ही, जनवरी 2026 तक DA 61% तक पहुंच सकता है, जो नई कैलकुलेशन में अहम भूमिका निभाएगा।

दिवाली 2025 पर कर्मचारियों को दोहरी खुशी मिल सकती है-

1. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, जो तुरंत वेतन और पेंशन में राहत देगी।

2. 8वें वेतन आयोग का गठन, जिसकी सिफारिशें 2026 से दीर्घकालिक लाभ दिलाएंगी।

कह सकते हैं कि इस बार दीयों की रोशनी के साथ कर्मचारियों की खुशियां भी दोगुनी होने जा रही हैं।