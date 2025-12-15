मनरेगा की जगह अब आएगा G Ram G, 125 दिन रोजगार की गारंटी वाला नया बिल संसद में होगा पेश , BJP ने जारी किया व्हिप

डिजिटल डेस्क। केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की जगह एक नया कानून लाने के लिए सरकार संसद में विधेयक पेश करने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्तावित बिल की कॉपियां लोकसभा सांसदों के बीच वितरित कर दी गई हैं।

जानकारी के मुताबिक, नए विधेयक का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) 2025 रखा गया है। इसे संक्षेप में VB-G RAM G कहा जाएगा। सरकार का मकसद इस कानून के जरिए ग्रामीण इलाकों में रोजगार और आजीविका के लिए एक नया और मजबूत ढांचा तैयार करना है।