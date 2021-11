Farmers Protest : केन्द्र सरकार ने किसान आंदोलन को खत्म करने की दिशा में एक और कदम उठाया है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद सरकार MSP समेत तमाम मांगों पर बातचीत के लिए तैयार है। इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा और सुझाव के लिए सरकार ने एक समिति बनाने का फैसला किया है, और इसके लिए किसान मोर्चा से अपने 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं। किसान नेता दर्शनपाल ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसान संगठन इस मामले में चार दिसंबर को होने वाली बैठक में कोई फैसला लेंगे। आपको बता दें कि किसान संगठन पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। उधर, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इसके साथ एक अलग शर्त जोड़ दी है। टिकैत का कहना है कि सरकार 4 दिसंबर को होनेवाली बैठक से पहले हमसे MSP की गारंटी और किसानों की मौत मामले में बातचीत करे।

We want the Govt of India to have a meeting with us on guaranteed MSP & the farmers who died, before our (SKM) meeting on Dec 4. Our agitation is not ending. The govt has not accepted our demands yet: BKU Leader Rakesh Tikait pic.twitter.com/wEQTIm8M2P

— ANI (@ANI) November 30, 2021