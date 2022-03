Russia Ukraine Crisis: भारत सरकार युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए हरसंभव उपाय कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बुधवार को सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि यूक्रेन पर रूसी हमला होने के बाद से अभी तक लगभग 17,000 भारतीयों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। वहीं अब तक 15 उड़ानों में 3,352 लोग भारत लौट भी चुके हैं। अरिंदम बागची ने कहा कि भारतीय वायु सेना के विमान बुखारेस्ट (रोमानिया) से पहली सी-17 उड़ान के साथ ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गए हैं। अरिंदम बागची ने बताया मंत्रालय ने कहा कि हम वहां फंसे नागरिकों को निकालने में सहायता के लिए पूर्वी यूक्रेन पहुंचने के विकल्प तलाश रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या हमारी टीमें वहां पहुंच सकती हैं, यह आसान नहीं है क्योंकि रास्ता हर समय खुला नहीं रहता है।

The Embassy (in Kyiv) was asked to set up a temporary office in Lviv to facilitate border crossings by Indians. A substantial segment of our Embassy team is now at Lviv for this purpose. Location of the other segment of the Embassy team is dynamic: MEA Spokesperson Arindam Bagchi pic.twitter.com/j1l7LTWzhq

— ANI (@ANI) March 2, 2022