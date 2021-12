केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को नए COVID-19 के वैरियंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच जनता को चेताया है कि संभावित संक्रमण से सावधान रहें। सरकार ने लोगों को गैर-जरूरी यात्रा और सामूहिक समारोहों को लेकर भी आगाह किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत में ओमिक्रॉन के मामले 100 का आंकड़ा पार कर 101 तक पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हालांकि पिछले 20 दिनों से दैनिक COVID-19 मामले 10,000 से कम हैं, लेकिन नए प्रकार और अन्य देशों में बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्क रहने की आवश्यकता है। यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में कोरोनावायरस के ओमिक्रॉन संस्करण बहुत तेजी से फैल रहे हैं, इसलिए लोगों को गैर-जरूरी यात्रा से बचने की जरूरत है। सरकार ने कहा कि उन्हें सामूहिक समारोहों से भी बचना चाहिए और नए साल का जश्न कम तीव्रता पर होना चाहिए।

किस राज्‍य में कितने मामले

भारत में ओमिक्रॉन मामलों का विवरण देते हुए सरकारने बताया कि महाराष्ट्र ने ओमिक्रॉन के के 32 मामले दर्ज किए हैं। दिल्ली (22), राजस्थान (17), कर्नाटक (8), तेलंगाना (8), गुजरात (5), केरल (5), आंध्र प्रदेश (1), चंडीगढ़ (1), तमिलनाडु (1) और पश्चिम बंगाल (1) में भी क्रमश: मामले सामने आए हैं।

डेल्टा संस्करण की तुलना में तेजी से फैल रहा है

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का हवाला देते हुए यह भी कहा कि ओमिक्रॉन वैरियंट दक्षिण अफ्रीका में कोरोनावायरस के डेल्टा संस्करण की तुलना में तेजी से फैल रहा है, जहां डेल्टा का प्रसार कम था। सरकार ने डब्ल्यूएचओ का हवाला देते हुए कहा कि यह संभावना है कि ओमिक्रॉन स्प्रेड डेल्टा संस्करण से आगे निकल जाएगा जहां सामुदायिक संक्रमण होता है।

पूर्ण टीकाकरण बहुत ज़रूरी

COVID19 स्थिति और ओमिक्रॉन के खतरे पर नीति आयोग के सदस्य-स्वास्थ्य,डॉ वीके पॉल ने कहा, पूर्ण टीकाकरण, मास्क पहनना, बड़ी सभाओं से बचना बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में उपलब्ध टीके प्रभावी हैं। वैक्सीन बूस्टर शॉट्स पर एक विज्ञान संचालित निर्णय लिया जाएगा। उन्‍होंने यह भी कहा कि जेनोवा एमआरएनए वैक्सीन चरण 2 और चरण 3 परीक्षणों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। यह सामान्य तापमान पर स्थिर रहता है। यह क्षितिज पर एक उल्लेखनीय संभावना और प्रौद्योगिकी है। आईसीएमआर डीजी डॉ बलराम भार्गव ने कहा कि देश में 11 राज्यों में 101 ओमिक्रॉन मामले हैं।

यह है सरकार की तैयारी

देश में कोविड ​​​​-19 की स्थिति पर सरकार ने कहा कि 19 जिले 5 से 10 प्रतिशत के बीच वीकली पॉजिटिविटी और पांच जिलों में 10 प्रतिशत से अधिक की रिपोर्ट कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि 5 प्रतिशत से अधिक कोविड मामले की पॉजिटिविट रेट वाले जिलों को प्रतिबंधात्मक उपायों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जब तक कि यह कम से कम दो सप्ताह के लिए 5 प्रतिशत से कम न हो। COVID-19 टीकाकरण पर, सरकार ने कहा कि भारत ने अब तक 82.8 करोड़ पहली खुराक और 53.72 करोड़ दूसरी खुराक दी है। इसमें कहा गया है कि देश में 136 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं जो अमेरिका में दी जाने वाली कुल खुराक का 2.8 गुना है।

Complete vaccination, wearing of masks, avoiding large gatherings is very important. The available vaccines in India are effective. A science-driven decision will be taken on vaccine booster shots: Dr. VK Paul, Member-Health, Niti Aayog on COVID19 situation and Omicron threat pic.twitter.com/2iINyBvds0

Gennova mRNA vaccine is moving very well through Phase 2 and Phase 3 trials. It is stable at the normal temperature. It is a remarkable possibility and technology on the horizon: Dr. VK Paul, Member-Health, Niti Aayog pic.twitter.com/GMPDd8yk3g

— ANI (@ANI) December 17, 2021