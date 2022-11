Rahul Gandhi on Savarkar: राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान पर बवाल मच गया है। वीर सावरकर के पौत्र रणजीत सावरकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। रणजीत सावरकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने ये शिकायत राहुल गांधी के उस बयान को लेकर दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने सावरकर पर कई तरह के आरोप लगाए थे। वीर सावरकर के पौत्र रणजीत सावरकर ने कहा कि राहुल गांधी के इस बयान से वीर सावरकर की बदनामी हुई है।

I've come here to file a complaint against Congress MP Rahul Gandhi for insulting Veer Savarkar in a public meeting in Maharashtra. Rahul Gandhi said, Veer Savarkar took pension & worked for Britishers & also he worked against the country: Ranjit Savarkar,Veer Savarkar's grandson pic.twitter.com/Y5mdH5z48q

