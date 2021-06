Indore Green Fungus: कोरोना की दूसरी लहर देश से लगभग जा चुकी है और कोरोना के मामले काफी हद तक कम हुए हैं। इस बीच कोरोना से ठीक हुए में फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया है। पहले ब्लैक फंगस, येलो फंगस और व्हाइट फंगस मिलने के बाद अब कोरोना मरीजों को ग्रीन फंगस का खतरा हो गया है। ग्रीन फंगस (Green Fungus) का पहला मामला मध्यप्रदेश के इंदौर में पाया गया जहां एक 34 साल के कोरोना मरीज को यह बीमारी हुई है। डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस की जांच के दौरान पाया कि इस युवक में Green Fungus का संक्रमण है। इसके बाद उस मरीज को एयरलिफ्ट करके मुंबई भेज दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि मरीज के फेफड़ों में 90 फीसदी संक्रमण हो गया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए मुंबई भेजा गया। फिलहाल हिंदुजा अस्पताल में मरीज का इलाज चल रहा है।

एसपरजिलस फंगस को सामान्य भाषा में Green Fungus कहते हैं। एसपरजिलस काली, नीली हरी, पीली हरी और भूरे रंग की होती है। इससे फेफड़ों में मवाद भर जाता है, जो इसे खतरनाक बना देता है।

किसको सबसे ज्यादा खतरा

विशेषज्ञों के अनुसार जिन लोगों को पहले से कोई एलर्जी है उनमें Green Fungus का खतरा सबसे ज्यादा होता है। वहीं मरीज को निमोनिया होने पर या फिर फंगल बॉल बनने पर यह खतरा बढ़ जाता है। हालांकि, अभी तक इस बीमारी के ज्यादा मामले नहीं आए हैं। इस वजह से इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं मिली है। डॉक्टरों के अनुसार सभी तरह के फंगल इन्फेक्शन तभी होते हैं, जब आपके शरीर की इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है। इस वजह से कोरोना से ठीक होने के बाद भी अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है।

क्या हैं लक्षण

घरघराहट होना और सांस लेने में कठिनाई आना, वजन कम होना, कमजोरी, नाक से खून आना इस बीमारी के शुरुआती लक्षण हैं। कुछ मामलों में मरीजों को बुखार भी आता है। वहीं, संक्रमण गंभीर होने पर मरीज को सीने में दर्द हो सकता है और खांसी के साथ खून भी आ सकता है।

Possibly the first patient detected with Green fungus, in Indore and shifted to Mumbai by air ambulance for treatment. He recovered from COVID-19 recently but underwent a test on suspicion that he had contracted black fungus! pic.twitter.com/Anys2ciXab

— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) June 15, 2021