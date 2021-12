GST Council Meeting। साल के आखिरी दिन आज जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में कई चीजों पर GST दरों में बदलाव पर चर्चा हो सकती है। फिलहाल यह बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में जारी है और उम्मीद की जा रही है कि टेक्सटाइल सेक्टर पर लागू जीएसटी की नई दरों को टाला जा सकता है। दरअसल 1 जनवरी 2022 से कपड़ा उत्पादों पर जीएसटी को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया जा रहा है, लेकिन देश में अधिकांश राज्य सरकारें टेक्सटाइल सेक्टर व फुटवेयर उद्योग में जीएसटी दर बढ़ाने के विरोध में है।

FM Smt. @nsitharaman chairs the 46th meeting of the GST Council in New Delhi. The meeting is being attended by Finance Ministers of States & UTs and Secretary, Revenue; Chairman, CBIC; officials of the @GST_Council besides Senior officials from Union Government & States. pic.twitter.com/mMpMMYPxdd

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) December 31, 2021