Gujarat Assembly Election: 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के हिम्मतनगर में रोड शो किया। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के हिम्मतनगर में रोड शो किया। उन्‍होंने कहा कि यहां पीएम मोदी के लिए विश्वास और बिना शर्त प्यार है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले कि जिस तरह से सीएम पटेल ने प्रदेश में कई विकास योजनाओं को लागू किया है, उसके बाद यहां की जनता बीजेपी को समर्थन देने को आतुर है। एकतरफा दिख रहा है यह चुनाव, 1 और 5 दिसंबर को बीजेपी के पक्ष में फैसला होगा।

#WATCH | BJP President JP Nadda holds a roadshow at Himmatnagar in Gujarat, ahead of Assembly polls scheduled to be held in two phases on December 1 and December 5 pic.twitter.com/oP1BuHGJuq

Guj | There's trust&unconditional love for PM Modi here. After the way,CM Patel has implemented various development schemes in the state,the people here are eager to support BJP. This election appears to be one-sided, on 1&5Dec decision will be in favour of BJP: BJP Pres JP Nadda pic.twitter.com/YlfFjuJKyN

— ANI (@ANI) November 26, 2022