Gujarat ATS: गुजरात के पोरबंदर में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एटीएस ने आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। साथ ही एक विदेशी नागारिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन के संपर्क में थे। पोरबंदर और आसपास के इलाकों में विशेष अभियान के लिए पिछले कुछ दिनों से एटीएस की टीम सक्रिय थी।

वहीं, सूरत से एटीएस ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ खुराशान प्रोविंस से जुड़ी एक महिला को अरेस्ट किया है। एटीएस ने पुलिस की मदद से महिला को लालगेट इलाके से हिरासत में लिया है। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुराशान ISIS के इशारे पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है।

एटीएस द्वारा गिरफ्तार की गई महिला की शादी दक्षिण भारत में हुई है। जांच में पता चला है कि उसके परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है। वह कैसे आतंकी संगठन के संपर्क में आई। एटीएस के अधिकारी इसका पता लगा रहे हैं।

Gujarat | ATS has arrested 4 persons including a foreign national from Porbandar. It has been revealed that these people have links with international terrorist organisations. A special team of ATS was active for the past few days for special operations in Porbandar and…

— ANI (@ANI) June 10, 2023