Gurugram: अपहरण से बचने के लिए महिला चलते ऑटो से कूदी, ट्विटर पर सुनाई आपबीती

Gurugram: हरियाणा के गुरुग्राम में एक 28 वर्षीय महिला ने चलते ऑटो से कूदकर खुद की जान बचाई। उसके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उससे डर था कि ऑटो चालक उसका अपहरण कर लेगा। यह मामला रविवार को गुरुग्राम के सेक्टर 22 में हुआ, जब युवती मार्केट से अपने घर लौट रही थीं। महिला ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी ट्विटर पर दी। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर आपबीती बताई।

गलत दिशा में मोड़ा ऑटो

इस घटना की जानकारी देते हुए युवती ने बताया कि रात के 12.30 बजे रहे थे। मैंने ऑटो ड्राइवर से कहा कि मैं पेटीएम करूंगी। वह राजी हो गया और मैं अंदर बैठ गई। ड्राइवर भक्ति म्यूजिक सुन रहा था। एक अन्य ट्वीट में लिखा, हम एक टी पॉइंट पर पहुंचे, जहां से ऑटो को दाएं लेना था, लेकिन उसने लेफ्ट मोड़ लिया। मैंने उससे पूछा कि आप बाएं क्यों जा रहे हैं, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। उसने भगवान का नाम चिल्लाना शुरू कर दिया। महिला ने कहा कि मैंने ड्राइवर के कंधे पर मारा भी, लेकिन वह गाड़ी चलाता रहा।

Yesterday was one of the scariest days of my life as I think I was almost abducted/ kidnapped. I don’t know what it was, it’s still giving me chills. Arnd 12:30 pm, I took an auto from the auto stand of a busy market Sec 22 (#Gurgaon) for my home which is like 7 mins away (1/8) — Nishtha (@nishtha_paliwal) December 20, 2021

खुद को बचाने ऑटो से कूदी

उसने लिखा कि मैं चिल्लाई, भैया मेरा सेक्टर राइट में था, आप मुझे कहां लेकर जा रहे हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद मेरे दिमाग में एक ही विचार आया कि ऑटो से कूद जाओ। युवती को मामूली चोट आई है। उसने घर वापस आने के लिए फिर एक ई-रिक्शा लिया।

I told auto driver that I will do paytm as I don’t have cash and looking at his setup which looked like he drives for Uber, I thought he will be pretty much okay with that. He agreed and I sat in the auto. He was listening to devotional music at a reasonable volume (2/8) — Nishtha (@nishtha_paliwal) December 20, 2021

ऑटो का नंबर लिखना भूली

एक अन्य ट्वीट में उसने लिखा कि मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है। जब मैं कूदी तो ऑटो नंबर नोट क्यों नहीं किया। वहीं पालम विहार थाने के एसएचओ जितेंद्र यादव ने महिला को आश्वासन दिया है कि वे व्यक्ति को पकड़ लेंगे। चालक को पकड़ने के लिए पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल कर रही है।

speed was 35-40 & before he speeds up, jumping out was the only option. I thought broken bones are better than getting lost. And I jumped out of the moving auto! I don’t know how I got that courage. (5/8) — Nishtha (@nishtha_paliwal) December 20, 2021

I am now regretting a lot that why I didn’t note down his auto number when I jumped out. But frankly, when such incident happens, I think you are in a different zone altogether. (7/8) — Nishtha (@nishtha_paliwal) December 20, 2021

Posted By: Shailendra Kumar