Gyanvapi Masjid Shivling । ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग की मौजूदगी को लेकर चल रहे विवाद के बीच अहमदाबाद में एआईएमआईएम नेता दानिश कुरैशी ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले भगवान शिव को लेकर सोशल मीडिया पर अश्लील और अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में दानिश कुरैशी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। दानिश कुरैशी को अहमदाबाद साइबर क्राइम की टीम ने गिरफ्तार किया है।

गौरतलब है कि विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताते हुए दानिश कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, इसके अलावा अहमदाबाद के वासना इलाके के रहने वाले जयदीप सिंह वाघेला ने भी दानिश के खिलाफ वासना थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जयदीप सिंह वाघेला ने अपराध दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है।

दानिश कुरैशी द्वारा शिव का अपमान करने वाले पोस्ट से हिंदुओं में आक्रोश फैल गया है। ओवैसी की पार्टी के नेता दानिश कुरैशी की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई थी। दानिश के गिरफ्तारी के लिए महामंडलेश्वर अखिलेश दास जी ने भी पुलिस के सामने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि कानूनी सलाह लेकर मामले को उठाया जाएगा। साथ ही हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी योगी देवनाथ ने भी पुलिस से दानिश कुरैशी की गिरफ्तारी की मांग की थी।

SC order states that Muslims are allowed religious observance which means we can perform wazu there. It's a fountain. If it happens like this then all the fountains of the Taj Mahal must be shut down. BJP wants to take the country back to 1990s when riots ensued:AIMIM chief pic.twitter.com/JPM30REm83

