H3N2: इन दिनों देश के कई शहरों में बुखार फैल रहा है। जहां सभी आयु वर्ग के लोग संक्रमित हो रहे हैं, वहीं डॉक्टरों को बच्चों और बुजुर्गों में मामलों की बढ़ती संख्या दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि महामारी के दो साल बाद फ्लू के मामलों में अचानक वृद्धि हुई है। डॉक्टर मामलों में इस वृद्धि के पीछे तीन प्रमुख कारण बताते हैं कि नवंबर से जनवरी तक ठंड का मौसम, पर्यावरण प्रदूषण और वायरल संक्रमण का अधिक प्रसार इसकी वजह है।इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने कहा है कि इन्फ्लुएंजा-ए एच3एन2 वर्तमान में सांस की बीमारी का प्रमुख कारण है। आईसीएमआर ने एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि कोविड प्रकोप के दौरान वायरस को लेकर बनाए गए अभियानों ने लोगों को वायरोलॉजी और विशिष्ट तनाव के बारे में अधिक जागरूक किया है। ये वायरस बहुत लंबे समय से हैं और लोग संक्रमित हो रहे हैं। अब वे अपने श्वसन संक्रमण का नाम जानते हैं।

एम्‍स के पूर्व निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि पिछले साल इसी समय के दौरान कोरोनावायरस का ओमिक्रॉन वैरियंट अधिक प्रचलित था और सामान्य फ्लू के मामले कम थे। यह कोविड के समान फैलता है। एहतियात के लिए एक मास्‍क पहनें, अक्सर हाथ धोएं। H3N2 एक प्रकार का इन्फ्लूएंजा वायरस है। यह एक सामान्य इन्फ्लूएंजा स्ट्रेन है। इसलिए वर्तमान में हम इन्फ्लूएंजा के मामलों में वृद्धि देख रहे हैं, बुखार, गले में खांसी की खांसी, शरीर में दर्द और बहती नाक इसके मुख्‍य लक्षण हैं।

So currently we're seeing an increase in cases of influenza presenting fever, sore throat cough, body aches & runny nose history: Dr Randeep Guleria, Chairman, Institute of Internal Medicine, Respiratory & Sleep Medicine, Director-Medical Education, Medanta on Influenza Virus pic.twitter.com/ZTcWy0gZ0R

H3N2 is a type of influenza virus, which we see every yr during this time of the yr. But it is a virus which mutates over time called antigenic drift. A pandemic yrs ago-H1N1, the virus' present circulating strain is H3N2, so it is a normal influenza strain: Dr Randeep Guleria

