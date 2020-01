#HappyNewYear2020 : नया साल 2020 आ चुका है। इसके स्‍वागत के लिए देश भर में जश्‍न मन रहा है। जैसे ही घड़ी के कांटे 12 पर पहुंचे, नए साल का सेलिब्रेशन शुरू हो गया। इससे पहले दिन भर थर्टी फर्स्‍ट 31st की धूम रही। शाम को पार्टी का माहौल गर्मा गया था। जगह-जगह पार्टियां हुईं। रंगारंग कार्यक्रमों का दौर चला। होटलों, घरों, भवनों पर आकर्षक सजावट और लाइटिंग थी। देश के कई शहरों में उत्‍सव छाया रहा। आइये आपको दिखाते हैं कहां क्‍या माहौल रहा।

मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर शहरवासी नए साल का स्‍वागत करने इस अंदाज में पहुंचे। गेटवे ऑफ इंडिया पर इस वक्‍त चकाचौंध रोशनी के बीच हजारों लोग अपने परिवार, दोस्‍तों के बीच मौजूद हैं। सभी को नए साल के आगमन का इंतज़ार है।

न्‍यू ईयर ईव को लेकर छोटे बच्‍चों में जबर्दस्‍त उत्‍साह नज़र आया। नाच गाने से लेकर खाना-पीना जमकर चला।

मुंबई में CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्‍टेशन पर लाइट डेकोरेशन किया गया है।

नए साल की पूर्व संध्‍या पर पंजाबी गीतों और लोकगीतों की प्रस्‍तुति का आनंद लेते दर्शक।

हिमाचल प्रदेश के शिमला में मॉल रोड पर बड़ी तादाद में लोग नए साल का जश्‍न मनाने के लिए जुटे।

One of the most memorable moments in 2019. My sweethearts been there for me always as my pillars and supported me😍2019 ended with high positive notes and gud vibes. I believe 2020 gonna rock all of us. Wishing You All Happy New Year 2020#2019positivity #Welcome2020 #loveyouall pic.twitter.com/m8vYaOEr7y

