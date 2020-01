Happy New Year 2020 : सोशल मीडिया पर छाया #NewYearChallenge, देखें मजेदार पोस्‍ट

Happy New Year 2020 : नया साल 2020 लग चुका है। 31 दिसंबर की शाम को जब लोग पार्टी और जश्‍न में मशगूल थे, तब सोशल मीडिया में रमने वाले लोग कुछ और ही मूड में थे। न्‍यू ईयर ईव पर यहां #NewYearChallenge जर्बदस्‍त ट्रेंड करने लगा। आप सोच रहे होंगे यह New Year Resolution जैसा कुछ होगा, लेकिन नहीं, यह कुछ अलग है। इसमें देश और दुनिया के यूजर्स शामिल हैं। कोई फनी पोस्‍ट कर रहा है तो कोई मजाकिया ढंग से बता रहा है कि 2020 में कौन क्‍या करने वाला है। आइये देखें सोशल मीडिया पर क्‍या चल रहा है।

This is literally how my 2019 was. I hope that my #NewYearChallenge would make 2020 easier. pic.twitter.com/QZuk7oM0Vm — SheikhSpear (@sheikh_oye) December 31, 2019

Me trying to fix my 2016, 2017, 2018 and 2019 problems before the clock strikes 00:00 so that I can go into 2020 with a clear slate 🤪#NewYearChallenge pic.twitter.com/Tc2qA3iDVF — Farah 🖤 (@peaceminusfive) December 31, 2019

Prakriti Chhavi

जिस कलेंडर की तारीखें हम उम्र भर देखतें है,जन्मदिन जिसके अनुसार मनाते हैं, मीटिंगे जिसके आधर पर तय करतें है, उसे मैं अपना कलेंडर मानने से इनकार कर दूँ क्या यह उचित है??

यह सही है कि #ग्रेगोरियन कलेंडर हमने नहीं बनाया किया पर क्या ऐसी अनेक चीजे नहीं है जो हमने नहीं बनायी, लेकिन हम उनका प्रयोग करतें है यह मोबाइल और सोशल मीडिया भी..

फिर भारत में #सूर्य और #चन्द्र दोनों से ही गणना होती रही है , ग्रेगोरियन कलेंडर के आने के पहले से ही..

अर्थात हमारे यहाँ पहले से ही यह कलेंडर उपस्थित रहा है, वर्तमान स्वरूप ग्रेगोरियन हम आजकल दैनिक प्रयोग में लाते हैं

चन्द्र कलेंडर विक्रम हमारा निर्देशक है, जो हमें शुभ मुहूर्त बताता है तो सूर्य कलेंडर ग्रेगोरियन हमारा सहायक है जो जीवन को सरल बनाता है दोनों का महत्व है हमारे लिए..

आज जब ग्रेगोरियन कलेंडर का एक और वर्ष विदा हो रहा है और नववर्ष का आगमन हो रहा है तो मैं 2019 को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिसने मेरी कठिन से कठिन परीक्षा ली और जाते जाते मुझे कुछ खुशियां और बड़ी बड़ी उम्मीदें दी.. और नववर्ष के लिए आधार तैयार कर नववर्ष के लिए उपहार दिया..

धन्यवाद 2019 एक फिर से धन्यवाद

मेरे प्यारे दोस्तों इस जाते वर्ष में आप सभी से भी क्षमा माँगती हूँ🙏 यदि भूल से भी आपका दिल दुखाया हो तो मुझे क्षमा करना🙏

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

2020 मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ, उम्मीद करती हूँ तुम मुझे बहुत सी खुशियां दोगे कुछ परीक्षाएं तुम भी लोगो पर प्लीज ज्यादा कठिन न लेना..

बाकी बहुत बहुत स्वागत..

आप सभी को भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं

Simant Singh

सृष्टि मे जो भी आता है चाहे वह मानव जीवन हो पेड-पौधे हों वक़्त हो उसे अपना समय बिताकर जाना ही होता है यही ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है जो निरन्तर चलायमान है।

जैसे हम हर सुबह उगते सूर्य को ताजा मन से उल्लास से नमस्कार करते हैं और फिर दिन ढलता है और हम सूर्यास्त के साथ सूर्य को विदा करते हैं।

ऐसे ही चलते वर्ष का समापन व नव वर्ष का शुभागमन होता है।

२०१९ को आइए विदा करते हैं २०२० के स्वागत के साथ।

इस जगत के हर जीवन का २०२० मे हार्दिक अभिनन्दन

I was going to quit all my bad habits for the new year ... ... but then I remembered that nobody likes a quitter.😂#NewYearChallenge pic.twitter.com/ws6btbQ6ge — Crunchy♥ (@Radbarry) December 31, 2019

Forget the #Jaruma jeck. As a #Marlian, this is my #NewYearChallenge If it end in tears no wahala 😂😂😂 Watch till the end😂 pic.twitter.com/dJ12JOneF0 — Your Mystical Writer ✍️ (@MysticalxWriter) December 31, 2019

#NewYearChallenge - Be like the women of #ShaheenBagh ! I spent a night there to understand how #Shaheen women are giving protest GOALS. “Hindu & Muslim dono mein he naari.. SHAKTI ka roop hai. Hindu mein KALI-DURGA, Muslim mein BIBI FATIMA” POWERFUL👇🏻https://t.co/Y3kKnLik1Z — SaahilMurli Menghani (@saahilmenghani) December 31, 2019

- Let's put booze &turn up aside. It's a distraction 😑 - Use those throats to strategise ukuthi sibangena kanjani🤔 - Let's support each other🙏🏽 - Let's plan for the next decade &chase those dreams down!🤺 - Let's mobilise&make a meaningful impact in our spaces#NewYearChallenge pic.twitter.com/JsK8gza2Uc — Thobeka-RareTzu Magcai🥢 (@Thobeka_Rare) December 31, 2019

How do you even begin to learn to do this? Seriously👇 #NewYearChallenge pic.twitter.com/KZYetMmkK3 — Kara Goldin 🍓 (@karagoldin) December 31, 2019

This will be the first mistake of 2020!! #NewYearChallenge pic.twitter.com/crCXQw0TPX — Rajesh nayak (@msd_junior1) December 31, 2019

Making a last minute @Publix run for #NewYearsEve dinner? This is the one on NW 186th St and 67th Ave. Parking lot is full. They close at 9 PM 🥂💥 pic.twitter.com/qe4dVSiojM — Joel Franco (@OfficialJoelF) December 31, 2019

A very Happy New Year from all of us at the United Grand Lodge of England! 🎉🎊🍾#Freemasons #NewYearsEve pic.twitter.com/1fqJNXGjWO — UGLE – Grand Lodge (@UGLE_GrandLodge) December 31, 2019

Happy New Year to all my friends… We are a great team I wish you the best things and love you all. ❤️🎁🎊🤗🤗pic.twitter.com/wbk5oNbOcf — Figen.. (@TheFigen) December 31, 2019

Posted By: Navodit Saktawat