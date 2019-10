Haryana CM Swearing-in Ceremony : मनोहर लाल खट्टर ने दूसरी बार ली CM पद की शपथ, दुष्‍यंत बने उप मुख्‍यमंत्री

हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मनोहर लाल खट्टर ने दोबारा मुख्‍यमंत्री पद की शपथ ली। समारोह में उप मुख्‍यमंत्री के रूप में दुष्‍यंत चौटाला ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह से पहले शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल और पार्टी नेता सुखबीर सिंह बादल राज्य के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के चंडीगढ़ के राजभवन पहुंचे। अन्य नेता भी मौजूद हैं।

Chandigarh: Manohar Lal Khattar takes oath as the Chief Minister of Haryana, at the Raj Bhawan. #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/SBqHELyaAk — ANI (@ANI) October 27, 2019

हालिया संपन्‍न हुए चुनावों के बाद आए परिणाम में यहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिलने के बाद बीजेपी ने बहुमत प्राप्‍त कर लिया है। अब यहां मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर से मुख्‍यमंत्री बनेंगे। विधायक दल की बैठक में भी उन्‍हें निर्विरोध चुना जा चुका है।

Haryana: Shiromani Akali Dal patron Parkash Singh Badal and party leader Sukhbir Singh Badal arrive at the Raj Bhawan in Chandigarh ahead of the swearing-in ceremony of the Chief Minister and Deputy Chief Minister of the state. Other leaders are also present. pic.twitter.com/6j5o6k57sq — ANI (@ANI) October 27, 2019

इससे पहले बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर और जेजेपी के दुष्यंत चौटाला राजभवन में मंच पर पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ हैं।

Chandigarh: BJP's Manohar Lal Khattar and JJP's Dushyant Chautala arrive on the stage at the Raj Bhavan. BJP national working president JP Nadda is also with them. #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/MSN2P8zuGS — ANI (@ANI) October 27, 2019

जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने राजभवन में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली।