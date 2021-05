हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की मदद के लिए उन्हें 5-5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। कोरोना की वजह से देश के ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन (Lockdown) जैसी कड़ी पाबंदियां लागू हैं। इसकी वजह से गरीबों ना रोजगार मिल रहा है और ना ही किसी तरह की आय हो रही है। इसे देखते हुए मनोहर लाल खट्टर सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 5-5 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है।

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, ‘गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 5 हजार रुपये देने का फैसला लिया गया है, क्योंकि उनकी रोजी-रोटी बंद हो गई है और उन्हें कोविड की वजह घर में ही रहना है। उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।'

It has been decided to provide Rs 5000 to the families below the poverty line as their livelihood has stopped and they have to stay in isolation amid COVID. So they were facing a lot of difficulties: Haryana Home Minister Anil Vij pic.twitter.com/AYV4XMVGaY

