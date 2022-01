Corona Crisis : देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केन्द्राीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 5 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ अहम बैठक की और कोविड19 से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें ये सुनिश्चित करने की सलाह दी कि सभी राज्यों में ऑक्सीजन उपलब्धता के बुनियादी ढांचे की जांच की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि ये कार्यात्मक/परिचालन अवस्था में हो। साथ ही उन्होंने हिदायत दी कि इस महामारी से निपटने की तैयारियों में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि महामारी प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समग्र तालमेल सबसे महत्वपूर्ण है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जिन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्यमंत्रियों के साथ बैठक की उनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव एवं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री एवं उच्च अधिकारी शामिल थे।

Let there be no lapses in our preparedness as we battle this surge of the pandemic. Holistic synergy between Centre and States is most vital for seamless and effective pandemic management: Union Health Minister Dr Mansukh Mandaviya to health ministers of 5 states and one UT pic.twitter.com/rb8MDUi7Pa

