Covid-19 Cases: देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता बढ़ा दी है। पिछले दो हफ्तों से कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है और इस वजह से चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है। खास तौर पर कुछ राज्यों में कोरोना मामलों की संख्या चिंताजनक रुप से बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को राज्यों को पत्र लिखकर कोरोना से जुड़ी निगरानी को मजबूत करने और संक्रमण के प्रसार को सीमित करने के लिए पहले से ही उचित कदम उठाने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर कहा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी की स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अब तक की गई प्रगति पर काम करना जारी रखना चाहिए।

Union Health Secy Rajesh Bhushan writes to all States/UTs: In past 2 weeks, an upsurge in #COVID19 cases has been noticed. States/UTs must not lower their guard & continue working towards building on progress made thus far to bring pandemic situation under control.

