Corona Updates: कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों को लेकर राहत भरी जानकारी दी है। दरअसल देश में कोरोना की दूसरी लहर, पहली की अपेक्षा ज्यादा घातक साबित हुई है। इस लहर के दौरान कोरोना पॉजिटिव बच्चों की संख्या भी अधिक देखी गई। उसके बाद से ही मीडिया में तीसरी लहर और बच्चों पर पड़नेवाले असर को लेकर डरानेवाली खबरें आ रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बच्चों में कोरोनोवायरस बीमारी के डर की इन्हीं आशंकाओं को दूर करने के लिए एक प्रेस रिलीज जारी की है। रिलीज में कहा गया है कि बच्चों में कोविड -19 अक्सर बिना लक्षण के होता है और उन्हें शायद ही कभी अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।

COVID-19 in children is often asymptomatic and seldom requires hospitalization, with the possibility of a small percentage of children who get infected requiring hospitalization. Covaxin trials have also started in children between 2-18 years: Health Ministry pic.twitter.com/zSvCruO3iM

