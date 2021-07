Corona Update: कोरोना के मामले में अब अच्छी खबरें आने लगी हैं। देश में एक्टिव मामले 5 लाख से कम हो गये हैं और पीक समय की तुलना में कोविड के मामलों में 30 फीसदी की गिरावट आई है। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश की कोरोनी स्थिति पर ताजा अपडेट देते हुए ये बात कही। लेकिन कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम आदि में नये मामले लगातार आ रहे हैं और पॉजिटिविटी की दर भी 10 फीसदी से ज्यादा हो गई है। वैसे उन्होंने माना कि दूसरी लहर अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, और अभी भी कुछ इलाकों में इसका असर है।

Active cases less than 5 lakh, reduction in COVID cases by 30%. While in states like Maharashtra, Tamil Nadu, Odisha, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Tripura, Meghalaya, Sikkim..., more cases are being reported with positivity of more than 10%: Lav Agarwal, Health Ministry pic.twitter.com/67Eo4Bas5L

