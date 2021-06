Corona Vaccination: सोमवार से कोविड टीकाकरण की नई गाइडलाइन के लागू होने के साथ ही देश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड ​​-19 टीकाकरण के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के पहले दिन सोमवार की शाम तक देशभर में टीके की 80 लाख से अधिक डोज दी गई। पिछले 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के बाद से एक दिन में ये टीके की सबसे ज्यादा खुराक है।

More than 80 lakh doses of anti-COVID vaccine have been administered so far, on day one of the implementation of 'Revised Guidelines for COVID Vaccination' today: Union Health Ministry

आपको बता दें कि केन्द्र सरकार ने 21 जून से देश भर में सभी नागरिकों को फ्री में टीकाकरण अभियान शुरु किया है। टीकाकरण के संशोधित दिशा-निर्देशों में कहा गया था कि सभी नागरिक फ्री टीकाकरण के हकदार हैं, और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए सभी को बधाई दी है।

Today’s record-breaking vaccination numbers are gladdening. The vaccine remains our strongest weapon to fight COVID-19. Congratulations to those who got vaccinated and kudos to all the front-line warriors working hard to ensure so many citizens got the vaccine.

Well done India!

