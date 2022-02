Question on Corona Deaths: केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन सवालों का जवाब दिया है, जिसमें देश में कोरोना से हुए मौतों के सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठाये गये थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत में कोविड-19 की पहली दो लहरों में हुई मौतों की संख्या को काफी कम करके बताया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें भ्रामक, तथ्यों से परे और पक्षपातपूर्ण बताया। सरकार ने बयान जारी करके बताया कि एक पब्लिश्ड रिसर्च पेपर पर आधारित कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आरोप लगाया गया है कि भारत में कोविड-19 (Covid-19) के कारण हुई मौतें, आधिकारिक गणना से बहुत अधिक हैं और वास्तविक आंकड़ों को कम कर दिखाया गया। लेकिन ये बिल्कुल गलत और पक्षपातपूर्ण हैं।

There have been some media reports based on a published research paper alleging that mortality due to #COVID19 in India is much higher than the official count and actual numbers have been undercounted...These reports are fallacious and completely inaccurate: Govt of India pic.twitter.com/cA9ZR0N4sg

