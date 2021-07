Covid19 Update: कोरोना के खिलाफ जंग में अब कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। टीकाकरण अभियान को लेकर अहम फैसला लेते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने की अनुमति प्रदान कर दी है। वहीं देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में पीक समय की तुलना में 86 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। अब देश में कोरोना संक्रमण के औसतन 46,000 मामले नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं, मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97 प्रतिशत के पार चली गई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 46,617 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,04,58,251 हो गई।

Union Health Ministry approves the vaccination of pregnant women against #COVID19 . Pregnant women may now register on CoWIN or walk-in to the nearest COVID Vaccination Centre (CVC) to get themselves vaccinated, says the Ministry pic.twitter.com/1iqwktSErX

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोरोना वायरस के मामलों में पिछले हफ्ते से लगभग 13% कमी दर्ज की गई है, देश में औसतन 46,000 मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। वहीं कोरोना से रिकवरी दर, जो 3 मई को 81.1% थी, अब लगभग 97% है। अब केवल 71 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है।

There has been a decline of 86% in active cases since the peak. Under the continued focus of clinical management, the recovery rate, which was at 81.1% on May 3rd, is now at around 97%: Lav Aggarwal, Joint Secretary, Health Ministry pic.twitter.com/qDYixURTUq

