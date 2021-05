देश में कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस (म्यूकोरमाइकोसिस) से पीड़ित मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इस बाबत शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को चिट्ठी लिखी, और उनसे जरूरी एहतियात बरतने को कहा। राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखी गई चिट्ठी में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि देश के सभी अस्पतालों में उनके प्रमुखों या प्रशासकों की अध्यक्षता में संक्रमण नियंत्रण समिति का गठन किया जाए। इसके साथ ही, किसी वरिष्ठ संक्रमण नियंत्रक नर्स या माइक्रोबायोलॉजिस्ट को संक्रमण निरोधक और नियंत्रण नोडल अफसर के तौर पर नियुक्त किया जाए।

Some States & UTs have reported an increasing number of patients suffering from Mucormycosis (Black Fungus). Union Health Secretary in his letter to Chief Secretaries and Administrators of all States and UTs has urged them to undertake the following activities/practices: pic.twitter.com/IxYRKEfibp

