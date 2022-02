कर्नाटक (Karnataka) में हिजाब को लेकर बढ़े विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में सुनवाई चल रही है। आज की सुनवाई के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा कि वो सभी कॉलेजों को फिर से खोलने का आदेश देने जा रही है। साथ ही छात्रों को भी कहा है कि इस मामले का फैसला आने तक हिजाब या कोई धार्मिक चीज पहनने की जिद ना करें। बेंच ने प्रदेश में शांति और सद्भाव बनाये रखने का निर्देश देते हुए आज की सुनवाई मोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।

#HijabRow: Karnataka HC says it will pass an order directing reopening of colleges, asks students not to insist on wearing such religious things till the disposal of the matter.

Court says peace & tranquillity must be restored, adjourns the matter for Monday pic.twitter.com/PdtaAvED4n

— ANI (@ANI) February 10, 2022