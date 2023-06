देश के कई राज्‍यों में इस समय भीषण गर्मी का कहर है। इसके चलते लोगों के स्‍वास्‍थ्‍य पर असर पड़ रहा है। हालात को देखते हुए आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इसमें देश के कुछ हिस्सों में हीटवेव की स्थिति के कारण होने वाली गर्मी से संबंधित बीमारियों के लिए तैयारियों का आकलन और समीक्षा की गई।

Union Health Minister Dr Mansukh Mandaviya urged the states to implement the State Action Plans at the ground levels with a timely warning to the people & ensure preventive preparedness to reduce the severe impact of heatwaves. He also urged states to develop training manuals on… https://t.co/5UOgPIGCG9

