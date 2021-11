Andhra Pradesh Floods: आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। कडप्पा के राजमपेटा में अन्नामय्या बांध ढह चुका है और चेयेरु और पेंचा नदियां उफान पर हैं। अन्नामय्या डैम के ढहने से आई बाढ़ में 20 ग्रामीण बह गये। अब तक 8 शव बरामद हुए हैं, जबकि 12 अभी भी लापता हैं। पुलिस और NDRF की टीम लोगों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन चला रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अन्नामय्या परियोजना बांध के टूटने से अचानक बाढ़ आ गई और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शिव मंदिर में पूजा कर रहे कई श्रद्धालु अचानक बाढ़ में फंस गए और बह गए। लापता लोगों को खोजने के लिए बचाव अभियान जारी है। राजमपेटा के आसपास के इलाके भी बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं।

Heavy rain wreaks havoc in Kadapa, Andhra Pradesh

"20 villagers got washed away in floods following heavy rain & breach of Annamayya dam. Out of the 20 people, bodies of 8 people have been recovered, 12 are still missing," says the district collector. pic.twitter.com/UMnKvQqL4X

